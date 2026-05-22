Dziedzictwo, odcinek 931: Cansel odkryje podstęp brata! Nie daruje mu, że wrobił Poyraza - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 931 - środa, 27.05.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 931 odcinku serialu "Dziedzictwo" rodzina Poyraza w końcu dowie się o narkotykach, które znajdą się w kurtce mężczyzny. Oczywiście, nie będą one jego tylko Semiha, który sprytnie mu je podrzuci i już zadba o to, aby znalazła je u niego Nana. Ale równie prędko ta wieść dotrze i do najbliższych Poyraza, w tym także do jego bratowej, a siostry prawdziwego sprawcy!

W 931 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel nie wyda publicznie swojego brata, ale od razu domyśli się, że to jego sprawka. Zwłaszcza, gdy nakryje brata na nocnej rozmowie z jakimś mężczyzną, którą od razu nerwowo zakończy, jak tylko ona się pojawi.

- Z kim rozmawiasz o tej porze? - spyta go Cansel.

- Z kolegą… Zagadałem się i nawet nie zauważyłem, jak czas zleciał… - okłamie ją Semih, ale jego siostra od razu go przejrzy - Z kolegą? Jasne. Chyba nie myślisz, że jestem na tyle głupia, by łyknąć to kłamstwo?

Cansel zdemaskuje Semiha w 931 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Ale w 931 odcinku serialu "Dziedzictwo" na tym poprzestanie i od razu go zaatakuje. Oczywiście, początkowo Semih wszystkiego się wyprze, ale jego siostra nie spocznie, póki się nie przyzna. Tym bardziej, że będzie mieć pewność, że to on i wcale się nie pomyli!

- To ty podrzuciłeś narkotyki Poyrazowi, prawda?! - wyrzuci mu siostra.

- Co ty wygadujesz?! Siostro, nie mów bzdur… - zacznie bronić się Semih.

- Milcz! Jeszcze masz czelność udawać niewiniątko?! Jak mogłeś?! Oszalałeś?! - wytknie mu Cansel, wbijając pięść w jego pierś.

- Ała! Cansel, przestań, boli! Przysięgam, nic nie zrobiłem… - brat nie przestanie kłamać.

- Przysięgi możesz sobie darować! Jak trzeba będzie, to cię nie tylko uderzę, ale i pobiję, żebyś w końcu się opamiętał! Przestań grać ofiarę – przede mną to nie przejdzie! - zapowie mu siostra.

- Dobrze… Zrobiłem to. Byłem wściekły. Wkurzył mnie i… zrobiłem to… - przyzna się w końću Semih.

W tym momencie w 931 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel wpadnie w jeszcze większą furię. Zwłaszcza, że zda sobie sprawę, że konsekwencje działania brata będą mogły dotknąć i ją.

- Zabiję cię, Semihu! Czy ty kompletnie zwariowałeś?! Przez tę uliczną dziewuchę z włosami jak miotła?! Ty idioto! Przez kogoś takiego chcesz zmarnować sobie życie?! Zastanowiłeś się choć przez sekundę, co się stanie, jeśli Poyraz odkryje prawdę?! Co stanie się ze mną?! Z moim małżeństwem?! - wytknie mu siostra.

- Spokojnie… Zabezpieczyłem się. Nic się nie wyda. Mam wszystko pod kontrolą - zapewni ją brat.

Cansel nie wyda brata przed mężem w 931 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wówczas w 931 odcinku serialu "Dziedzictwo" ich rozmowę przerwie Sahin. Mąż Cansel, a brat Poyraza, od razu do nich podejdzie, ale kobieta zachowa zimną krew i zdoła go oszukać.

- O czym tak dyskutujecie o tej porze? Kłócicie się? - spyta się Sahin.

- Ależ skąd, kochanie. Tylko się zmartwiłam, bo Semiha długo nie było w domu. Po tym, co się stało z Poyrazem, jestem trochę spięta. Wiesz, jak się przejmuję… - okłamie go żona.

- Przestań się tak wszystkim przejmować. On jest dorosły. Chodź już do środka, zanim się przeziębisz - poprosi mąż, na co Cansel oczywiście przystanie.

Jednak w 931 odcinku serialu "Dziedzictwo" wcale nie daruje Semihowi! A wręcz przeciwnie, gdyż na odchodne pośle mu wymowny wzrok, dając mu jasno do zrozumienia, że będzie mieć go na oku!

10