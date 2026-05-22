Finał M jak miłość. Barbara przejrzy kłamstwa Artura przed wyjazdem?

Ostatni odcinek "M jak miłość" przed wakacjami. Emisja w TVP2

Podczas wielkiego finału obecnego sezonu hitu telewizyjnej Dwójki seniorka rodu znów udowodni swoją niezwykłą bystrość umysłu. Kobieta błyskawicznie zorientuje się, że jej zięć zmaga się z ogromnymi problemami osobistymi. Znerwicowany Rogowski za wszelką cenę postara się zachować pozory normalności przed najbliższymi, jednak to właśnie jego widoczne roztrzepanie natychmiast zaalarmuje podejrzliwą Mostowiakową.

Barbara zdemaskuje sekrety Artura przed jego podróżą?

Atmosfera tuż przed rzekomym wyjazdem medyka w kierunku Wielkopolski stanie się niesłychanie gęsta. Lekarz wpadnie w popłoch podczas pakowania bagaży, będąc przy tym całkowicie odciętym od otaczającej go rzeczywistości. Seniorka błyskawicznie wychwyci to nietypowe zachowanie mężczyzny. Z kolei troskliwa Maria tradycyjnie pospieszy mężowi z pomocą, przypominając mu o spakowaniu niezbędnych przedmiotów. Mimo prób rozładowania napięcia, nawet ona dostrzeże u ukochanego gigantyczny stres.

- Jedź ostrożnie, bo jesteś jakiś taki nie wiem... rozkojarzony? - zauważy Rogowska. - Nie, nie... wszystko w porządku - zapewni ją Artur.

Seniorka kompletnie nie da się zwieść tym lakonicznym wymówkom zięcia. Przenikliwa Barbara obdarzy go spojrzeniem pełnym głębokiego żalu i ogromnego dystansu. Choć na głos nie padną żadne oskarżenia, wyraz twarzy kobiety dobitnie udowodni, że doskonale widzi ona potężny zamęt emocjonalny i zakłamanie ze strony lekarza.

Rogowski zrezygnuje z wyjazdu do Poznania. Mostowiakowa prawidłowo oceni sytuację

Prawdziwy dramat rozegra się jednak po przekroczeniu progu rodzinnego domu, ponieważ mężczyzna wcale nie obierze kursu na Poznań. Głowę Rogowskiego całkowicie zdominuje postać Joanny, która wcześniej złożyła mu wstrząsającą deklarację uczuć. Zdezorientowany Artur nie zdoła opanować myśli o redakcyjnej koleżance, przez co zamiast wyruszyć w zaplanowaną trasę, niespodziewanie zaparkuje pod jej posesją. Właśnie w tym miejscu dojdzie do drastycznego przełomu, gdy medyk zrzuci maskę i przyzna, że sam również zapałał do niej gorącym uczuciem. Mimo początkowych oporów, ostatecznie przekroczy próg jej mieszkania, co ostatecznie przypieczętuje losy jego wierności.

Czy Barbara przewidzi niewierność Rogowskiego w serialu?

Chociaż w nadchodzącym epizodzie seniorka prawdopodobnie nie pozna jeszcze wszystkich pikantnych szczegółów, jej intuicja z pewnością podpowie jej, że nad związkiem córki gromadzą się bardzo ciemne i niebezpieczne chmury. Wynika to z faktu, że matka Marysi przez wiele lat zdążyła dogłębnie poznać charakter swojego zięcia, dzięki czemu potrafi bezbłędnie zidentyfikować każde odstępstwo od jego codziennej rutyny.

Najbardziej wstrząsającym elementem całej układanki okaże się postawa starszej kobiety, która postanowi zataić swoje spostrzeżenia przed córką. Kobieta za wszelką cenę uniknie wywoływania niepotrzebnej paniki oraz rzucania gołosłownych oskarżeń pod adresem zięcia. Mimo to jej zaszklone oczy i posępny wyraz twarzy nie pozostawią złudzeń, że w głębi serca przygotowuje się na najgorszy możliwy rozwój wydarzeń.

