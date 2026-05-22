Napięty obiad w 4228 odcinku "Pierwszej miłości". Powrót Pawła burzy spokój Marysi

Małgorzata Pala
2026-05-22 15:06

Czy powrót Pawła (Mateusz Kościukiewicz) do życia Marysi (Aneta Zając) wymknie się spod kontroli? W 4228 odcinku serialu "Pierwsza miłość" uroczysty obiad zamiast radosnego spotkania po latach stanie się areną ostrych spięć. Kacper (Damian Kulec) zacznie dostrzegać, że były mąż znów staje się ważny dla jego ukochanej. Spotkanie przed budynkiem błyskawicznie obudzi skrywane emocje.

Dramatyczne powroty w 4228 odcinku "Pierwszej miłości"

Powrót Pawła Krzyżanowskiego z dalekiej Kolumbii zmusza Marysię do zorganizowania życia na nowo. Jej były mąż pojawia się we Wrocławiu całkowicie odmieniony. Jego pobyt w więzieniu La Corona zostawił po sobie bolesne ślady, a nagromadzone traumy i lęki stają się ciężarem, z którym mężczyzna nie radzi sobie samodzielnie. To powoduje ogromne napięcie w najbliższym otoczeniu.

Przygotowania do obiadu dla Pawła w "Pierwszej miłości"

Marysia jednak nie zamierza zostawić go bez wsparcia. W 4228 odcinku serialu "Pierwsza miłość" już od świtu będzie zaangażowana w przygotowywanie wyjątkowego, uroczystego obiadu dedykowanego Pawłowi. To wydarzenie okaże się szczególnie ważne dla Julki (Dąbrówka Kruk). Nastolatka po długich latach braku kontaktu z ojcem z entuzjazmem spróbuje odbudować łączącą ich więź i z narastającą niecierpliwością odlicza minuty do jego wizyty. Paweł zjawi się jednak nieco przed czasem, co od razu wyczuje Kacper.

Paweł, nie mogąc się doczekać spotkania z rodziną, stawi się pod kamienicą z półgodzinnym wyprzedzeniem. Właśnie wtedy sytuacja stanie się niekomfortowa. Kacper od samego początku z rezerwą podchodził do obecności byłego męża Marysi w ich życiu. Choć stara się trzymać nerwy na wodzy, staje się oczywiste, że ten nagły powrót jest dla niego bardzo frustrujący. Zanim goście w ogóle usiądą przy stole, dojdzie do bezpośredniego starcia obu panów pod budynkiem. Tłumione dotąd uczucia w końcu znajdą swoje ujście w konfrontacji.

Kacper traci kontrolę nad zazdrością

Obecność Pawła coraz wyraźniej zacznie zagrażać stabilności związku Kacpra i Marysi. Mężczyzna zacznie irytować się każdym gestem, drobnym spojrzeniem i rozmową między byłą parą, co wprowadzi jeszcze większy zamęt.

Tym bardziej, że Marysia nie pozostanie obojętna wobec dramatu, jakiego doświadczył Paweł. Wiedza o tym, przez jakie piekło przeszedł w Kolumbii, na nowo obudzi w niej instynkty opiekuńcze. W 4228 odcinku "Pierwszej miłości" obiad, który miał być spokojnym rodzinnym zgromadzeniem, zapoczątkuje poważny kryzys. Kacper poczuje, że traci kontrolę nad sytuacją, a dawne uczucia byłych małżonków mogą być wciąż żywe. Jednak w całej tej skomplikowanej sytuacji najwięcej radości znajdzie Julka. Jej marzenie o zbliżeniu się do biologicznego ojca zacznie nabierać realnych kształtów, a ona wreszcie odczuje, że Paweł znowu jest obecny w jej codzienności.

Pierwsza miłość, odcinek 4228: Julka (Dąbrówka Kruk), Paweł (Mateusz Kościukiewicz), Marysia (Aneta Zając), Kacper (Damian Kulec)
