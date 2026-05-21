Dziedzictwo, odcinek 931: Poyraz uwięzi Nanę! Nie pozwoli jej odejść - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 931 - środa, 27.05.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 931 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana spróbuje wymknąć się z domu Poyraza jeszcze przed upływem czasu, jaki ostatecznie wyznaczy mu na dowiedzenie jego niewinności w sprawie narkotyków, podrzuconych mu przez Semiha. Tym bardziej, gdy dowie się, że domniemany winny mu się wywinie, przez co już w ogóle w niego zwątpi.

Do tego stopnia, że w 931 odcinku serialu "Dziedzictwo" zdecyduje się odejść wcześniej, ale Poyraz oczywiście jej na to nie pozwoli. Mężczyzna usłyszy wymykającą się Nanę i od razu ją zatrzyma. Zwłaszcza, że złamie obietnicę!

- Dokąd się wybierasz? - spyta ją Poyraz, ale nawet nie będzie czekał na odpowiedź.

Tak Poyraz spróbuje desperacko zatrzymać przy sobie Nanę w 931 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 931 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz będzie tak zdesperowany, że postanowi za wszelką cenę uniemożliwić jej ucieczkę. Mężczyzna zaciągnie ja siłą do swojego warsztatu, po czym posadzi na krześle i zwiąże, aby nie mogła uciec. Oczywiście, w pierwszej chwili Maryam spróbuje się wyrwać, ale gdy zda sobie sprawę, że nie da rady, to postawi sprawę jasno.

- Rób co chcesz, ale nie zmienię decyzji! - zapowie Nana, po czym doda - Zabiorę Yusufa i odejdę! Czy ty jesteś tyranem?!

- Tak... Jeśli to oznacza, że nie pozwolę ci odejść zanim usłyszysz prawdę – to tak, jestem tyranem. Oceniasz mnie, nie dając mi nawet szansy, bym się wytłumaczył. Skazałaś mnie bez procesu. Zabiłaś mnie, nawet nie pytając, jakie było moje ostatnie życzenie. Nie dotrzymujesz słowa, Nano. Ale ja dotrzymam. Poprosiłem cię o jeden dzień. Potem możesz iść, gdzie chcesz - oświadczy jej Poyraz, ale Maryam nie odpuści - Nie wierzę ci! Wypuść mnie!

W tym momencie w 931 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz nachyli się nad Naną i znów spróbuje wpłynąć na jej uczucia. Mężczyzna przypomni jej historię ich poznania, ale niestety tym razem już nic tym nie ugra!

- Ale ja tobie wierzyłem... Od pierwszego dnia. Zobaczyłem coś więcej niż twój gniew i nieufność. Zaufałem ci… nie wiedząc nawet, kim naprawdę jesteś - przypomni jej.

- W mojej kieszeni nie pojawiły się żadne narkotyki! - wybuchnie Nana.

Maryam ostatecznie ulegnie Poyrazowi w 931 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wówczas w 931 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz w końcu zdecyduje się odpuścić. Tym bardziej, gdy zrozumie, że już nie zdoła przekonać do siebie Nany, która straci do niego wszelkie zaufanie. I w tej sytuacji sam zdecyduje się ją wypuścić i pozwolić jej odejść.

- Jeśli straciłaś do mnie zaufanie… to ja też straciłem do ciebie... Idź - zapowie, po czym wskaże jej drzwi.

Ale Nana w 931 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie ruszy się z miejsca. Zwłaszcza, że wtedy zacznie się bić ze swoimi myślami. Aż w końcu zdecyduje się jednak zostać, czym mocno go zaskoczy.

- Nie pójdę. Ale tylko z jednego powodu. Żebyś nie dotrzymał swojego słowa - uzna Nana.

- Na koniec tego dnia odzyskam swoją niewinność... Ale ty… ty przegrasz. Bo kiedy wszystko się wyjaśni, ty – która odwróciłaś się w najtrudniejszym momencie – już nie będziesz mogła spojrzeć sobie w oczy z tą samą dumą - zakończy Poyraz.

