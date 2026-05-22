"Ranczo Duttonów": ile odcinków liczy serial i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

Uniwersum "Yellowstone" właśnie rozrosło się o kolejny serial. Tym razem śledzimy losy ulubieńców widowni, czyli Beth i Ripa, którzy rozpoczynają nowe życie w Teksasie. Pierwsze odcinki "Rancza Duttonów" dostępne są już w SkyShowtime, a poniżej znajdziecie dokładną rozpiskę premier wraz z finałem, który zobaczymy tego lata.

"Off Campus" - Ella Bright i Belmont Cameli o najbardziej wzruszającej scenie i starciu z fanami książek | Wywiady ESKA

"Ranczo Duttonów" - o czym opowiada serial?

Z dala od kultowego rancza Yellowstone w sercu dzikiej Montany, Beth i Rip zderzają się z brutalną rzeczywistością w Rio Paloma. Bohaterowie muszą zmierzyć się z bezwzględnymi właścicielami innego rancza, gotowymi na wszystko, by ochronić swoje imperium. Na południu Teksasu więzy krwi są silniejsze niż gdziekolwiek indziej, przebaczenie jest chwilowe, a cena za przetrwanie jest naprawdę wysoka. Pierwszy sezon serialu liczy dziewięć odcinków.

"Ranczo Duttonów" - obsada

W naszych ulubieńców ponownie wcielają się Kelly Reilly i Cole Hauser, a na ekranie towarzyszą im m.in. Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind oraz nominowani do Oscara Ed Harris i Annette Bening.

"Ranczo Duttonów" - ile odcinków liczy serial i kiedy finał? (harmonogram premier)

Serial "Ranczo Duttonów" ukazuje się w piątki i liczy łącznie dziewięć odcinków. Pierwsze dwa zadebiutowały w serwisie SkyShowtime w dniu 22 maja, a ostatni obejrzymy w połowie lipca. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Ranczo Duttonów", 1. odcinek - premiera 22 maja,

"Ranczo Duttonów", 2. odcinek - premiera 22 maja,

"Ranczo Duttonów", 3. odcinek - premiera 29 maja,

"Ranczo Duttonów", 4. odcinek - premiera 5 czerwca,

"Ranczo Duttonów", 5. odcinek - premiera 12 czerwca,

"Ranczo Duttonów", 6. odcinek - premiera 19 czerwca,

"Ranczo Duttonów", 7. odcinek - premiera 26 czerwca,

"Ranczo Duttonów", 8. odcinek - premiera 3 lipca,

"Ranczo Duttonów", 9. odcinek - premiera 10 lipca.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Off Campus" jeszcze nie ostygł, a do Prime Video już nadciąga kolejne romansidło na podstawie głośnej książki