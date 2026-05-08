Dziedzictwo, odcinek 921: Ucieczka Nany kończy się tragedią. Ersin podaje jej niebezpieczną substancję

W poprzednim odcinku (920) Nana rozpoczęła sesję zdjęciową, podczas której doszło do konfliktu, gdy Poyraz próbował chronić ją przed podejrzanym otoczeniem. Jego obawy okazały się słuszne, ponieważ podczas kolejnego spotkania Nana i Semih zostali odurzeni przez Banu i Ersina, a następnie przestępcy porwali nieprzytomną dziewczynę, planując wywieźć ją z Turcji. Z kolei w domu prokuratora zacieśniała się relacja Aynur i Sinana, co wzbudziło niepokój Adalet.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 921

Dramatyczna próba ucieczki i podstęp Poyraza: Nana, uwięziona przez handlarzy ludźmi, za wszelką cenę stara się wydostać z niewoli, zanim porywacze przekroczą granicę. Podczas desperackiej szamotaniny Ersin wstrzykuje jej obezwładniającą substancję, by uniemożliwić jej dalszy opór. W tym czasie Poyraz, wykazując się niezwykłym sprytem, ucieka się do ryzykownego podstępu, by umówić się z Banu i siłą lub groźbą wyciągnąć od niej informacje o miejscu przetrzymywania Nany, podczas gdy Cansel wykazuje całkowitą obojętność wobec losu zaginionej.

Intrygi urodzinowe i chłód w relacjach: Derya, chcąc zepsuć urodzinową niespodziankę przygotowywaną przez Ayse, kupuje Feritowi niezwykle kosztowny upominek, licząc na to, że przyćmi skromniejsze starania rywalki. Jednocześnie Aynur, pod wpływem manipulacji Adalet, zaczyna unikać Sinana, co mężczyzna błędnie interpretuje jako jej brak pewności siebie. Gdy jednak dziewczyna przełamuje się i decyduje na wspólną naukę z prokuratorem, Adalet brutalnie wkracza do akcji, postanawiając definitywnie zakończyć ich znajomość.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 921. odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę, 17 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: