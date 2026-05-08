Pierwsza miłość, odcinek 4217: Czy to krew Kazanowej? Policja wpada na trop po zaginięciu kobiety

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku Pierwszej miłości

W 4216. epizodzie Seweryn przeżywał chwile grozy, ponieważ Karolina zaginęła bez śladu po zebraniu koła gospodyń wiejskich. Brak kontaktu telefonicznego z kobietą natychmiast zmobilizował lokalną społeczność do działania. Równolegle Eliza udała się do kliniki, aby przekazać rannemu Bolesławowi decyzję o definitywnym rozstaniu i planowanym rozwodzie. Odrzucony Olszewski wpadł w furię, zapowiadając tragiczne konsekwencje, po czym zbiegł ze szpitalnej sali. Z kolei próba naprawy relacji między Kaliną a Mikołajem spełzła na panewce przez wybuchową reakcję Kai, co wywołało ogromne zamieszanie. Wykorzystując chwilowy chaos, zdezorientowany Kostek wymknął się z placówki.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

Policja poszukuje Kazanowej. Obława w Wadlewie z użyciem śmigłowców termowizyjnych

Śledztwo w sprawie zniknięcia żony Seweryna nabiera niepokojącego tempa w momencie odkrycia jej ubrań pokrytych krwią. Ten makabryczny dowód sprawia, że funkcjonariusze policji podrywają do lotu helikoptery wyposażone w kamery termowizyjne. Do akcji ratunkowej dołączają niemal wszyscy sąsiedzi z Wadlewa. Śmiałek postanawia wykorzystać tę dramatyczną sytuację do własnych celów i przydziela Emilce oraz Bartkowi ten sam rewir do przeczesania. Mężczyzna ma głęboką nadzieję, że trudne zadanie zbliży ich do siebie i pozwoli naprawić nadszarpnięte więzi.

Alan odnajduje zbiegłego Kostka. Niespodziewany przełom w poszukiwaniach uciekiniera

W tym samym czasie Alan bezskutecznie próbuje namierzyć przerażonego chłopca, który wciąż pozostaje w ukryciu po incydencie w szpitalu. Mężczyzna testuje wszelkie dostępne sposoby, ale dopiero zwykła domowa usterka u sąsiadów niespodziewanie otwiera mu drogę do zbiega. Dzięki tej trywialnej wymówce udaje mu się nawiązać nić porozumienia z Kostkiem. To kluczowy moment, który pozwala na spokojne przetransportowanie chłopca z powrotem do bezpiecznego schronienia, zanim na dworze zapadnie noc.

Pierwsza miłość odcinek 4217 - gdzie i kiedy oglądać w telewizji Polsat?

Produkcja jest stałym elementem ramówki i można ją śledzić od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 na antenie stacji Polsat. Najnowszy, 4217. epizod zadebiutuje na ekranach dokładnie w piątek, 15 maja 2026 roku. Widzowie, którzy nie zdążą na premierową emisję w telewizji, mają alternatywę w postaci powtórek w internecie. Całe archiwum oraz najświeższe odcinki są oficjalnie dostępne dla użytkowników w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Fani polskich produkcji mogą również sprawdzić swoją wiedzę w specjalnych quizach udostępnianych w sieci, próbując dopasować konkretne postacie do takich hitów jak Na Wspólnej, Barwy szczęścia czy właśnie Pierwsza miłość.

O czym jest Pierwsza miłość? Fabuła i pełna obsada kultowego polskiego serialu

Rozgrywająca się głównie na terenie Wrocławia produkcja obyczajowa zadebiutowała w telewizji Polsat już w 2004 roku, błyskawicznie zyskując ogromną sympatię widzów. Oś fabularna kręci się wokół skomplikowanych losów Marysi i Pawła, a także burzliwego życia Kingi, Alana i pozostałych bohaterów. Scenarzyści od lat przeplatają klasyczne wątki romantyczne i obyczajowe z mrocznymi historiami kryminalnymi, serwując odbiorcom potężną dawkę skrajnych emocji, zdrad oraz niespodziewanych rozwiązań. Na ekranie pojawia się cała plejada znanych gwiazd telewizyjnych. W zespole aktorskim regularnie występują:

Grażyna Wolszczak jako serialowa Grażyna Weksler

Karol Strasburger wcielający się w postać Karola Wekslera

Michał Koterski odgrywający rolę Henryka Kaśki Saniewskiego

Patryk Pniewski jako młody Krystian Domański

Wojciech Błach w roli Michała Domańskiego

Ewa Jakubowicz występująca jako Amelia Reterska

Ewa Gawryluk jako charyzmatyczna Ewa Weksler

Michał Mikołajczak odgrywający Piotra Malczyka

Maciej Mikołajczyk w roli Jana Stańczuka

Marek Siudym jako doświadczony Edward Stryjeński

Magdalena Wieczorek wcielająca się w Kalinę Korzeniowską

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Filip Gurłacz w roli Oskara Korzeniowskiego

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński odgrywający postać Fabiana Tomczaka

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg występująca jako Laura Kowalik

Piotr Cyrwus jako charakterystyczny Kazimierz Wąs

Delfina Wilkońska wcielająca się w Lucynę Bochenek

Anna Jarosik w roli Barbary Sośniak

Jowita Budnik jako Paulina Sawicka

Waleria Gorobets odgrywająca Igę Sawicką

Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki

Alan Andersz wcielający się w Alana Korzeniowskiego

Dariusz Wieteska w roli Arkadiusza Wolaka

Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński

Sylwia Sokołowska występująca jako Liliana Błocka

Kamilla Baar odgrywająca postać Sandry Kubickiej

Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk

Aleksandra Szwed wcielająca się w Melisę

Julia Kamińska jako serialowa Maja