Aksel triumfuje w finale 5. edycji "Farmy". Ujawnił, na co wyda ogromną nagrodę

Widzowie wybrali zwycięzcę 5. sezonu "Farmy"

O ostatecznym triumfie w piątej odsłonie "Farmy" zadecydowały głosy publiczności. Główna wygrana powędrowała do Aksela, który od samego początku rywalizacji wywoływał duże emocje zarówno na ekranie, jak i wśród śledzących program. Tuż po odczytaniu wyników triumfator nie potrafił ukryć ogromnej radości, a swój życiowy sukces świętował w gronie najbliższych. Podczas trwania telewizyjnego formatu wielokrotnie podkreślał, jak istotna jest dla niego relacja z ojcem. To właśnie z myślą o nim podejmował kolejne wyzwania, pragnąc udowodnić swoją wartość i sprawić, by tata był z niego naprawdę dumny.

Na co Aksel wyda 160 tysięcy złotych?

Zdobycie głównej nagrody to dla zwycięzcy przede wszystkim potężny impuls do dalszego rozwoju. Aksel zapowiedział, że 160 tysięcy złotych zamierza zainwestować w swoją przyszłość i karierę. Triumfator planuje skupić się na budowaniu kariery w przestrzeni medialnej, co ma mu otworzyć zupełnie nowe drzwi po opuszczeniu rolniczego reality show. Jednocześnie nie zamierza rezygnować z prywatnych marzeń, ponieważ część środków przeznaczy na osobiste cele i czerpanie radości z wypracowanego w programie sukcesu.

Niesamowita metamorfoza Aksela

Zwycięstwo w programie było zwieńczeniem ogromnej przemiany uczestnika. Wkraczając na plan telewizyjny, Aksel otwarcie przyznawał się do całkowitego braku doświadczenia w rolnictwie i nieznajomości podstawowych prac w wiejskim gospodarstwie. Stopniowo adaptował się do surowych warunków, zyskując przy tym ogromną przychylność głosujących widzów.

Piąta edycja "Farmy" dostarczyła fanom wielu niespodziewanych zwrotów akcji i zaciętej walki. Obecnie triumfator rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu, a jego nadchodzące, medialne projekty z pewnością będą bacznie obserwowane przez sympatyków tego popularnego formatu.