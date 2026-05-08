Barwy szczęścia, odcinek 3383: Lucyna manipuluje Emilem. Zmusza chłpca do kłamstwa

Joanna Dembek
2026-05-08 13:48

We wtorkowym epizodzie popularnej telenoweli widzowie mogą spodziewać się sporych zawirowań w życiu ulubionych bohaterów. Zapłakana Luiza odwiedzi Wójcików z dramatycznymi wieściami, z kolei w domu Huberta wybuchnie potężna awantura dotycząca trudnego zachowania Emila. W najnowszym odcinku kłamstwa zaczną mieszać się z prawdą, a konsekwencje tych wydarzeń dotkną wielu domowników. Fani formatu na pewno nie będą narzekać na nudę.

Barwy szczęścia odc. 3369. Emil (Artem Malaszczuk), Lucyna (Grażyna Zielińska)
Barwy szczęścia, odcinek 3383: Lucyna posunie się do szantażu. Zmusi Emila do wzięcia na siebie winy
W poprzednim odcinku (3382) przed podróżą za ocean Bruno wywierał ogromną presję na Justina, a w tym samym czasie przebiegła Różańska knuła kolejne intrygi w tajemnicy przed wszystkimi. Wilk bardzo agresywnie naciskał na Agatę w kwestii nabycia posiadłości, natomiast sprytna Lucyna przekonywała kobietę do ignorowania uwag Huberta. W podziemiach posesji Pyrków doszło do detonacji petard, o co Joanna obwiniła Emila, mimo jego zaprzeczeń. Z kolei Borys i Aldona tłumaczyli się przed policją oraz Sanepidem po zatruciu klienta grzybami.

Luiza szuka wsparcia u Wójcików po zdradzie Aro

Kompletnie zdruzgotana Luiza szuka bezpiecznego schronienia u Wójcików, gdzie zdobywa się na bolesne wyznanie o niewierności Aro. Dziewczyna zupełnie nie potrafi zrozumieć postawy ukochanego, a jej rozpacz wyraźnie zakłóca dotychczasowy spokój całej goszczącej ją rodziny.

Daniel i Hubert kłócą się o metody wychowawcze wobec nastoletniego Emila

Po całonocnej nieobecności Emil wraca w końcu do domu Pyrków, dokąd osobiście odwozi go Daniel. To nieoczekiwane spotkanie błyskawicznie wywołuje poważną awanturę w placówce szpitalnej, gdzie Hubert i Daniel ostro sprzeczają się o metody wychowawcze oraz odpowiedzialność za wybryki nastolatka.

Przebiegła Lucyna wymusza na Emilu fałszywe zeznania w sprawie wybuchu

Chcąc błyskawicznie zamknąć temat wybuchu w piwnicy, Lucyna zaczyna manipulować Emilem i namawia go do przyznania się do winy dla świętego spokoju. Zdezorientowany chłopiec mocno bije się z myślami, wyraźnie odczuwając przytłaczającą presję narzucaną mu przez zdesperowanych dorosłych.

Bruno Stański i Karolina w Las Vegas. Padnie propozycja szybkiego ślubu

Karolina i Bruno bezpiecznie docierają do Las Vegas, gdzie natychmiast oddają się beztroskim rozrywkom i świętowaniu amerykańskiego wyjazdu. W trakcie zabawy mężczyzna całkowicie zaskakuje ukochaną nieoczekiwaną propozycją wzięcia ekspresowego ślubu w słynnej stolicy hazardu.

Barwy szczęścia odc. 3339. Lucyna (Grażyna Zielińska), Emil (Artem Malaszczuk)
O której oglądać nowe odcinki serialu "Barwy szczęścia" w TVP2?

Telenowela Telewizji Polskiej gości na antenie Dwójki od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 20:05. Epizod oznaczony numerem 3383 zostanie wyemitowany dokładnie we wtorek, 19 maja 2026 roku. Wszyscy fani produkcji mogą na bieżąco śledzić losy bohaterów w internecie, ponieważ najnowsze oraz archiwalne odcinki są stale dostępne na platformie cyfrowej TVP VOD.

Główna tematyka i pełna obsada polskiej telenoweli "Barwy szczęścia"

Format stacji TVP stanowi prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, ukazując liczne konflikty rodzinne, przemoc czy trudności z tolerancją. Akcja skupia się wokół mieszkańców ulicy Zacisznej i osiedla „Pod Sosnami”, z którymi widzowie od lat przeżywają ogromne dramaty. W najnowszym sezonie twórcy zaplanowali dla fanów istną ucztę, która obfituje w całkowicie niespodziewane zwroty akcji.

W obsadzie serialu na ekranach telewizorów pojawiają się między innymi:

  • Jasper Sołtysiewicz odgrywający rolę Justina Skotnickiego
  • Adrianna Biedrzyńska wcielająca się w Małgorzatę Zwoleńską
  • Anna Mrozowska występująca jako Renata
  • Bronisław Wrocławski w roli Jerzego Marczaka
  • Elżbieta Romanowska jako serialowa Aldona Grzelak
  • Jacek Rozenek wcielający się w postać Artura Chowańskiego
  • Jakub Wieczorek grający Borysa Grzelaka
  • Karolina Chapko odgrywająca Dominikę Kowalską
  • Katarzyna Glinka w roli Kasi Górki
  • Konrad Skolimowski jako ekranowy Patryk Jezierski
  • Lesław Żurek wcielający się w Bruna Stańskiego
  • Marcin Perchuć występujący jako Marek Złoty
  • Marek Siudym grający Anatola Koszyka
  • Marieta Żukowska w roli Bożeny Wiśniewskiej
  • Michał Rolnicki jako serialowy Łukasz Sadowski
  • Stanisława Celińska wcielająca się w postać Amelii Wiśniewskiej
  • Wiktoria Gąsiewska grająca Oliwię Zbrowską
  • Zbigniew Buczkowski odgrywający rolę Zdzisława Cieślaka
