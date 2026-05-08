Barwy szczęścia, odcinek 3383: Lucyna manipuluje Emilem. Zmusza chłpca do kłamstwa

W poprzednim odcinku (3382) przed podróżą za ocean Bruno wywierał ogromną presję na Justina, a w tym samym czasie przebiegła Różańska knuła kolejne intrygi w tajemnicy przed wszystkimi. Wilk bardzo agresywnie naciskał na Agatę w kwestii nabycia posiadłości, natomiast sprytna Lucyna przekonywała kobietę do ignorowania uwag Huberta. W podziemiach posesji Pyrków doszło do detonacji petard, o co Joanna obwiniła Emila, mimo jego zaprzeczeń. Z kolei Borys i Aldona tłumaczyli się przed policją oraz Sanepidem po zatruciu klienta grzybami.
Luiza szuka wsparcia u Wójcików po zdradzie Aro
Kompletnie zdruzgotana Luiza szuka bezpiecznego schronienia u Wójcików, gdzie zdobywa się na bolesne wyznanie o niewierności Aro. Dziewczyna zupełnie nie potrafi zrozumieć postawy ukochanego, a jej rozpacz wyraźnie zakłóca dotychczasowy spokój całej goszczącej ją rodziny.
Daniel i Hubert kłócą się o metody wychowawcze wobec nastoletniego Emila
Po całonocnej nieobecności Emil wraca w końcu do domu Pyrków, dokąd osobiście odwozi go Daniel. To nieoczekiwane spotkanie błyskawicznie wywołuje poważną awanturę w placówce szpitalnej, gdzie Hubert i Daniel ostro sprzeczają się o metody wychowawcze oraz odpowiedzialność za wybryki nastolatka.
Przebiegła Lucyna wymusza na Emilu fałszywe zeznania w sprawie wybuchu
Chcąc błyskawicznie zamknąć temat wybuchu w piwnicy, Lucyna zaczyna manipulować Emilem i namawia go do przyznania się do winy dla świętego spokoju. Zdezorientowany chłopiec mocno bije się z myślami, wyraźnie odczuwając przytłaczającą presję narzucaną mu przez zdesperowanych dorosłych.
Bruno Stański i Karolina w Las Vegas. Padnie propozycja szybkiego ślubu
Karolina i Bruno bezpiecznie docierają do Las Vegas, gdzie natychmiast oddają się beztroskim rozrywkom i świętowaniu amerykańskiego wyjazdu. W trakcie zabawy mężczyzna całkowicie zaskakuje ukochaną nieoczekiwaną propozycją wzięcia ekspresowego ślubu w słynnej stolicy hazardu.
O której oglądać nowe odcinki serialu "Barwy szczęścia" w TVP2?
Telenowela Telewizji Polskiej gości na antenie Dwójki od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 20:05. Epizod oznaczony numerem 3383 zostanie wyemitowany dokładnie we wtorek, 19 maja 2026 roku. Wszyscy fani produkcji mogą na bieżąco śledzić losy bohaterów w internecie, ponieważ najnowsze oraz archiwalne odcinki są stale dostępne na platformie cyfrowej TVP VOD.
Główna tematyka i pełna obsada polskiej telenoweli "Barwy szczęścia"
Format stacji TVP stanowi prawdziwe lustro polskiego społeczeństwa, ukazując liczne konflikty rodzinne, przemoc czy trudności z tolerancją. Akcja skupia się wokół mieszkańców ulicy Zacisznej i osiedla „Pod Sosnami”, z którymi widzowie od lat przeżywają ogromne dramaty. W najnowszym sezonie twórcy zaplanowali dla fanów istną ucztę, która obfituje w całkowicie niespodziewane zwroty akcji.
W obsadzie serialu na ekranach telewizorów pojawiają się między innymi:
- Jasper Sołtysiewicz odgrywający rolę Justina Skotnickiego
- Adrianna Biedrzyńska wcielająca się w Małgorzatę Zwoleńską
- Anna Mrozowska występująca jako Renata
- Bronisław Wrocławski w roli Jerzego Marczaka
- Elżbieta Romanowska jako serialowa Aldona Grzelak
- Jacek Rozenek wcielający się w postać Artura Chowańskiego
- Jakub Wieczorek grający Borysa Grzelaka
- Karolina Chapko odgrywająca Dominikę Kowalską
- Katarzyna Glinka w roli Kasi Górki
- Konrad Skolimowski jako ekranowy Patryk Jezierski
- Lesław Żurek wcielający się w Bruna Stańskiego
- Marcin Perchuć występujący jako Marek Złoty
- Marek Siudym grający Anatola Koszyka
- Marieta Żukowska w roli Bożeny Wiśniewskiej
- Michał Rolnicki jako serialowy Łukasz Sadowski
- Stanisława Celińska wcielająca się w postać Amelii Wiśniewskiej
- Wiktoria Gąsiewska grająca Oliwię Zbrowską
- Zbigniew Buczkowski odgrywający rolę Zdzisława Cieślaka