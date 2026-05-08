Matura 2026: biologia 8.05.2026. Gotowe odpowiedzi i ARKUSZE CKE z biologii 2026. Zobacz, czy zdałeś! [NOWA I STARA FORMUŁA]

Matura 2026 z biologii odbyła się w piątek, 8 maja, a tegoroczni maturzyści rozwiązywali egzamin w dwóch formułach: 2015 oraz 2023. Start testu zaplanowano na godzinę 9:00, a na wykonanie wszystkich zadań przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zdający mieli 180 minut. W tym artykule opublikujemy arkusz CKE z biologii 2026, a także odpowiedzi, rozwiązania zadań i analizę egzaminu, dzięki czemu szybko sprawdzicie swoje wyniki i porównacie je z proponowanym kluczem.

36

Matura 2026: biologii. Arkusz CKE i odpowiedzi

W naszym artykule będziecie mogli sprawdzić, jak poszło wam na maturze 2026 z biologii rozszerzonej formuła 2015 i 2023. Informacje będziemy aktualizować informacje na bieżąco. Zanim pojawią się oficjalne odpowiedzi, te publikowane tutaj są wyłącznie sugerowane - nie ma pewności, że są prawidłowe! Przypominamy także, że na oficjalny klucz odpowiedzi do arkusza CKE trzeba będzie jeszcze poczekać.

Matura 2026: biologia rozszerzonego. Wiemy, co było na maturze z biologia

Matura 2026 z biologii znów pokazała dobrze znany scenariusz: co roku, niemal tuż po rozpoczęciu egzaminu, w sieci pojawiają się zdjęcia arkuszy CKE. Nie inaczej było tym razem - już kilkanaście minut po starcie matury o 9:00 pierwsze fotografie trafiły na platformę X, wywołując falę komentarzy i spekulacji.

Analiza wybranych zadań, które mogły być na maturze z biologii, które pojawiło się w internecie:

Zadanie 1 (Albumina)

Zadanie 1.1. (0–1) Uwzględniając skład albuminy, wykaż, że strukturę III-rzędową tego białka stabilizuje maksymalna możliwa do utworzenia liczba mostków disiarczkowych.

Proponowane rozwiązanie (odpowiedź nie jest w 100% pewna): Mostki disiarczkowe tworzone są przez pary aminokwasów - cystein. Zgodnie z tabelą, albumina zawiera 35 reszt cysteiny. Aby utworzyć jeden mostek disiarczkowy, potrzebne są dwie reszty cysteiny. Maksymalna liczba mostków, jakie mogą powstać z 35 reszt cysteiny, wynosi 17 (35 reszt / 2 = 17 z resztą 1). Zgodnie z informacją w zadaniu, strukturę albuminy stabilizuje dokładnie 17 mostków disiarczkowych, co stanowi maksymalną możliwą liczbę przy tej liczbie reszt cysteinowych.

Więcej odpowiedzi: Matura biologia 2026. Co było na maturze? Rozwiązujemy możliwe zadania [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]