Mikrobiolog radzi, jak prać majtki. Jeden prosty dodatek sprawi, że bielizna będzie wolna od bakterii

Prawidłowe pranie bielizny okiem mikrobiologa

Zasady prawidłowego prania majtek to klucz do utrzymania higieny intymnej i uniknięcia infekcji. Wiele osób popełnia jednak podstawowy błąd, dorzucając bieliznę do bębna razem z pozostałymi ubraniami, a nawet ręcznikami kuchennymi czy odzieżą roboczą. Takie działanie sprzyja przenoszeniu bakterii. Badania kierowane przez prof. Charlesa Gerbę z University of Arizona, opublikowane w "Journal of Infection", dowodzą, że w upranej parze majtek może znajdować się do 10 g nieczystości. Z tego powodu ekspert podkreśla, że dopiero temperatura prania na poziomie co najmniej 60 stopni Celsjusza jest w stanie zneutralizować drobnoustroje. Naukowiec proponuje również zastosowanie dodatkowego środka — aktywnego tlenu, znanego jako nadwęglan sodu.

Dodaj łyżkę aktywnego tlenu do prania majtek

Mikrobiolog uważa, że wzbogacenie prania o aktywny tlen to świetny sposób na pozbycie się wirusów, bakterii i grzybów z bielizny, pościeli czy ręczników. Ten niepozorny dodatek skutecznie zapobiega infekcjom oraz hamuje rozprzestrzenianie się zarazków. Dodatkowym atutem nadwęglanu sodu jest jego skuteczność w wywabianiu plam organicznych, które często brudzą majtki. Wystarczy wsypać jedną łyżkę tego środka do pralki, by po wyciągnięciu prania mieć gwarancję jego higienicznej czystości.

Quiz z polskich przysłów. Polacy często je mylą, a Twoja babcia ma je w jednym paluszku Pytanie 1 z 10 Kto, według przysłowia, kołysze dzieci bogatemu? Diabeł Bóg Maryja Następne pytanie

Jak jeszcze dbać o higieniczną czystość bielizny?

Osoby, którym zależy na maksymalnej sterylności, mogą namoczyć majtki przed praniem w wodzie ze środkiem dezynfekującym przeznaczonym do materiałów. Dobrym rozwiązaniem jest również suszenie ubrań na świeżym powietrzu, ponieważ promieniowanie UV wykazuje właściwości bakteriobójcze. Warto jednak pamiętać, że intensywne słońce może przyczynić się do utraty koloru, dlatego tę metodę trzeba stosować ostrożnie i dobierać do rodzaju tkaniny.

Pranie koronkowych majtek – jak zachować ich jakość?

Niezależnie od chęci zniszczenia bakterii, zawsze trzeba zwracać uwagę na metki. Czasami zbyt wysoka temperatura prania trwale uszkadza jedwab czy koronkę, a intensywne wirowanie niszczy ich delikatną formę. W przypadku kolorowej odzieży, powinno się zrezygnować z wybielaczy na bazie chloru, które osłabiają materiał i powodują jego płowienie. Dla bardzo delikatnych tkanin bezpieczniejszym wyborem będzie pranie ręczne w letniej wodzie z łagodnym detergentem. Zamiast mocnego wykręcania, lepiej delikatnie pozbyć się nadmiaru wody i wysuszyć bieliznę na płasko, chroniąc ją przed rozciągnięciem.

Soda oczyszczona - 10 sprytnych zastosowań sody w kuchni