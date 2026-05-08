Farma. Wymowne słowa Pauliny pod postem o zaręczynach. Jednak do tego nie doszło!

Wymowny wpis tuż przed finałem "Farmy"

Zakończyła się 5. edycja programu „Farma”, a triumfatorem, który wrócił do domu bogatszy o 160 tys. zł, został Aksel. Zwycięzca popularnego reality-show Polsatu zamierza zainwestować te pieniądze we własny rozwój osobisty i zawodowy. Udział w produkcji przyniósł mu jednak coś więcej – nowe znajomości i szansę na ułożenie życia po trudnych zmaganiach w rolniczych warunkach.

Gdy tylko Paulina dołączyła do obsady programu, fani zaczęli podejrzewać, że między nią a Akselem narodziło się głębsze uczucie, które przetrwa po zgaszeniu kamer. Plotki nasiliły się chwilę przed wielkim finałem, gdy oficjalny profil "Farmy" w mediach społecznościowych opublikował zagadkowy post podsycający domysły.

Na oficjalnym profilu show na Instagramie zamieszczono krótki wpis, który zelektryzował internautów:

Będą dziś zaręczyny? 👀 Wasz ulubiony #dreamteam tej edycji Farmy pozdrawia! 🫶🏻 Finał już o 20:30 w Polsacie! Bądźcie koniecznie z nami 🌾💛 - brzmiał komunikat na profilu Farmy tuż przed finałem.

Emocjonalne słowa Pauliny w kierunku Aksela

Paulina nie zignorowała tej publikacji i w emocjonalnym tonie odpowiedziała na pytanie, kierując swoje słowa bezpośrednio do Aksela:

Aksel - dziękuję Ci za wspaniałą przygodę. Każdego dnia miałam od Ciebie ogrom wsparcia i nauczyłeś mnie wierzyć w siebie i nigdy się nie poddawać. Jestem dumna, że mogłam odprowadzić Cię do finału na tej samej scenie, na której jesteś zwycięzcą. 👏 Niech Ci się wiedzie jak najlepiej , bo jesteś wspaniałym człowiekiem ! - napisała pod zapowiedzią.

Jak dowiedzieli się widzowie podczas ostatniego odcinka „Farmy”, żadne oświadczyny nie miały jednak miejsca. To nie było wielkie zaskoczenie – choć w programie dało się zauważyć wzajemną sympatię, decyzja o ślubie w świetle reflektorów wydawała się przedwczesna. Po zakończeniu nagrań para wreszcie ma przestrzeń na to, by przemyśleć swoją relację w normalnym, codziennym życiu bez obecności kamer.