Farma. Wymowne słowa Pauliny pod postem o zaręczynach. Jednak do tego nie doszło!

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-05-08 13:56

Atmosferę tuż przed finałem programu "Farma" podgrzał krótki komentarz Pauliny i to pod postem o zaręczynach! Uczestniczka zamieściła w sieci wyjątkowe słowa w kierunku Aksela, tuż po tym, jak produkcja zasugerowała romantyczny obrót wydarzeń. Fani show wciąż zastanawiają się, czy tych dwoje łączy coś więcej.

Paulina z Farmy o zaręczynach z Akselem. Wzruszające słowa
Finał 5. sezonu programu Farma Finał 5. sezonu programu Farma Finał 5. sezonu programu Farma Finał 5. sezonu programu Farma
Galeria zdjęć 25

Wymowny wpis tuż przed finałem "Farmy"

Zakończyła się 5. edycja programu „Farma”, a triumfatorem, który wrócił do domu bogatszy o 160 tys. zł, został Aksel. Zwycięzca popularnego reality-show Polsatu zamierza zainwestować te pieniądze we własny rozwój osobisty i zawodowy. Udział w produkcji przyniósł mu jednak coś więcej – nowe znajomości i szansę na ułożenie życia po trudnych zmaganiach w rolniczych warunkach.

Gdy tylko Paulina dołączyła do obsady programu, fani zaczęli podejrzewać, że między nią a Akselem narodziło się głębsze uczucie, które przetrwa po zgaszeniu kamer. Plotki nasiliły się chwilę przed wielkim finałem, gdy oficjalny profil "Farmy" w mediach społecznościowych opublikował zagadkowy post podsycający domysły.

Na oficjalnym profilu show na Instagramie zamieszczono krótki wpis, który zelektryzował internautów:

Będą dziś zaręczyny? 👀 Wasz ulubiony #dreamteam tej edycji Farmy pozdrawia! 🫶🏻 Finał już o 20:30 w Polsacie! Bądźcie koniecznie z nami 🌾💛 - brzmiał komunikat na profilu Farmy tuż przed finałem.

Emocjonalne słowa Pauliny w kierunku Aksela

Paulina nie zignorowała tej publikacji i w emocjonalnym tonie odpowiedziała na pytanie, kierując swoje słowa bezpośrednio do Aksela:

Aksel - dziękuję Ci za wspaniałą przygodę. Każdego dnia miałam od Ciebie ogrom wsparcia i nauczyłeś mnie wierzyć w siebie i nigdy się nie poddawać. Jestem dumna, że mogłam odprowadzić Cię do finału na tej samej scenie, na której jesteś zwycięzcą. 👏 Niech Ci się wiedzie jak najlepiej , bo jesteś wspaniałym człowiekiem ! - napisała pod zapowiedzią.

Jak dowiedzieli się widzowie podczas ostatniego odcinka „Farmy”, żadne oświadczyny nie miały jednak miejsca. To nie było wielkie zaskoczenie – choć w programie dało się zauważyć wzajemną sympatię, decyzja o ślubie w świetle reflektorów wydawała się przedwczesna. Po zakończeniu nagrań para wreszcie ma przestrzeń na to, by przemyśleć swoją relację w normalnym, codziennym życiu bez obecności kamer.