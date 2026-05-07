Uczniowie typują "pewniaki" na egzamin ósmoklasisty 2026. Dwa utwory powtarzają się najczęściej

Jakie lektury na egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego? "Dziady II" i "Balladyna" na celowniku

Użytkownicy portali edukacyjnych oraz szkolnych grup dyskusyjnych w roli głównego motywu wymieniają zazwyczaj "Dziady cz. II" oraz "Balladynę". Według twórców internetowych zestawień to właśnie te dwa dzieła mają największą szansę zdominować arkusze CKE podczas egzaminu ósmoklasisty w 2026 roku. Podobne wnioski płyną z wnikliwej analizy materiałów z lat 2019–2025 oraz próbnych testów przygotowywanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Dydaktycy podkreślają, że wymienione lektury szkolne regularnie goszczą w zadaniach testowych i zajmują kluczowe miejsce w podstawie programowej.

Oficjalny katalog tekstów obowiązkowych ustalony przez CKE pozostaje niezmienny względem poprzedniej edycji. Uczniowie kończący szkołę podstawową wciąż muszą opanować treść takich utworów jak "Zemsta", "Kamienie na szaniec", "Mały Książę" oraz "Opowieść wigilijna". Na liście lektur bezwzględnie wymaganych figurują również inne znane tytuły, do których należą "Hobbit", "Chłopcy z Placu Broni" oraz popularny komiks "Kajko i Kokosz. Szkoła latania".

Przecieki przed egzaminem ósmoklasisty. Czy internetowe prognozy mają pokrycie w rzeczywistości?

W minionych sezonach egzaminacyjnych spekulacje pojawiające się w sieci sprawdzały się wyłącznie w niewielkim stopniu. W wirtualnej przestrzeni regularnie powracały zapowiedzi obecności "Zemsty", "Kamieni na szaniec", "Małego Księcia" oraz drugiej części "Dziadów". Część z tych klasyków faktycznie trafiała do arkuszy, jednak nigdy nie odnotowano pełnego pokrycia internetowych wróżb z ostatecznymi pytaniami przygotowanymi przez egzaminatorów.

Przegląd testów organizowanych w latach 2019–2025 udowadnia, że Centralna Komisja Egzaminacyjna rygorystycznie przestrzega podstawy programowej, całkowicie ignorując popularność poszczególnych tytułów w wyszukiwarkach. Powracanie niektórych dzieł w zadaniach wynika bezpośrednio z przyjętych założeń edukacyjnych, a nie z rzekomych wycieków tajnych informacji czy powielanych na forach tak zwanych pewniaków.

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2026. Kiedy język polski, matematyka i angielski?

Przyszłoroczna sesja weryfikująca wiedzę absolwentów szkół podstawowych potrwa od 11 do 13 maja.

- 13 maja 2026 – sprawdzian z języka polskiego

- 12 maja – zmagania z matematyką

- 13 maja – test z języka angielskiego

Przedstawione powyżej terminy stanowią oficjalnie potwierdzone daty, które figurują w kalendarzu edukacyjnym opublikowanym przez urzędników oświatowych na 2026 rok.

Lista lektur obowiązkowych klas IV-VIII. Egzamin ósmoklasisty CKE bez niespodzianek

Internetowe podpowiedzi mogą stanowić dobrą inspirację do zaplanowania powtórek, jednak kategorycznie nie wolno opierać na nich całej swojej strategii nauki. Przedstawiciele CKE stanowczo deklarują, że zadania bazują wyłącznie na tekstach wskazanych jako obowiązkowe w programie nauczania obowiązującym na etapie klas od IV do VIII. Jakiekolwiek obawy o pojawienie się w arkuszu książki spoza tego oficjalnego katalogu są całkowicie bezpodstawne.

Uczniowie systematycznie sięgający po wyznaczone teksty literackie i rzetelnie realizujący szkolny materiał mogą przystąpić do testów z pełnym spokojem. Wirtualne zestawienia pomagają ukierunkować uwagę w ostatnich dniach przed majową sesją, ale w żadnym wypadku nie zrekompensują braków w fundamentalnej znajomości wszystkich wymaganych tekstów.

Każdej wiosny obserwujemy identyczne zjawisko, pełne gorączkowych dyskusji, poszukiwań i tworzenia rankingów prawdopodobieństwa. Przyszłoroczny sprawdzian z języka polskiego w 2026 roku nie przyniesie jednak rewolucji i zachowa ścisły związek z obowiązującą edukacyjną bazą. Wniosek jest niezwykle prosty: przyswojenie całego wymaganego materiału literackiego gwarantuje pełne bezpieczeństwo na sali egzaminacyjnej.

