Barwy szczęścia. Ewa i Romeo wezmą ślub w tajemnicy! Znamy szczegóły ceremonii - ZDJĘCIA

Emisja 3390. odcinka serialu "Barwy szczęścia". Ewa i Romeo biorą szybki ślub w urzędzie

W 3390. odcinku "Barw szczęścia", zaplanowanym na czwartek 28 maja 2026 roku o godz. 20.05 w TVP2, ślub pary będzie formą prezentu walentynkowego. Nastolatkowie potraktują to wydarzenie jako świętowanie niedawnych zaręczyn oraz wejścia głównej bohaterki w pełnoletność. Oboje wykażą się ogromną pewnością swoich uczuć, planując spędzić ze sobą resztę życia. Młodzi ludzie zorganizują uroczystość w urzędzie państwowym bez wcześniejszego pytania o zdanie kogokolwiek z dorosłych.

Ze względu na osiągnięcie przez oboje narzeczonych pełnoletności, prawo nie wymaga już od nich posiadania zgody prawnego opiekuna na sformalizowanie związku. Świeżo upieczona osiemnastolatka nie zdradzi swoich zamiarów babci Elżbiecie, w którą wciela się Marzena Trybała. Z kolei młody Włoch zatai sprawę przed swoimi opiekunami zastępczymi, u których przebywa po przeprowadzce z Półwyspu Apenińskiego. Oznacza to, że Aldona (Elżbieta Romanowska) i Borys (Jakub Wieczorek) niczego się nie domyślą.

Witek i Ewelina jedynymi świadkami tajemniczej uroczystości w 3390. odcinku "Barw szczęścia"

Funkcję oficjalnych świadków podczas kameralnego wydarzenia w 3390. epizodzie polskiej telenoweli obejmą Ewelina oraz Witek. Młodzi znajomi złożą obietnicę zachowania absolutnej tajemnicy, aby starsza krewna dziewczyny oraz małżeństwo Grzelaków nie zdążyli zainterweniować przed ceremonią. Z chwilą wypowiedzenia słów przysięgi przed urzędnikiem państwowym, nastolatkowie oficjalnie zostaną mężem i żoną. Z początku nowożeńcy zatają przed własnymi opiekunami fakt, że doprowadzili do sformalizowania relacji bez tradycyjnego błogosławieństwa.

Noc poślubna i poważne problemy Ewy i Romea w 3391. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Świeżo upieczeni małżonkowie zarezerwują pokój na noc poślubną w obiekcie należącym do Bruna Stańskiego, odgrywanego przez Lesława Żurka. Dopiero następnego dnia, podczas wydarzeń z 3391. odcinka "Barw szczęścia", nowożeńcy postanowią podzielić się niespodziewanymi wieściami z Borysem, Aldoną i zszokowaną Elżbietą. Dla wszystkich członków rodziny nagła informacja o potajemnym ślubie nastolatków okaże się potężnym zaskoczeniem. Z tego powodu para młodych ludzi będzie zmuszona ponieść poważne konsekwencje swoich lekkomyślnych decyzji.