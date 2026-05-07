Zaskakujące wyznanie Weroniki z "Hotelu Paradise". Tobiasz reaguje na słowa o zakochaniu

Weronika i Tobiasz na randce. Uczucia znowu odżyły w "Hotelu Paradise"

Od samego początku znajomość Weroniki i Tobiasza w dwunastym sezonie "Hotelu Paradise" obfitowała w niespodziewane wydarzenia. Kiedy uczestniczka ponownie zameldowała się w panamskiej willi, doszło między tą dwójką do otwartej wymiany zdań, która zwieńczona została wspólnym wyjściem we dwoje. Randka miała pomóc im w ostatecznym rozliczeniu się z przeszłością i zdefiniowaniu łączącej ich więzi. Choć początkowo wyczuwalny był lekki dystans, z biegiem czasu lody zostały przełamane. Zauważalne było, że to Weronika wykazuje większą inicjatywę i nie zamierza maskować tego, co czuje do programowego partnera.

Podczas pogawędek z resztą mieszkańców hotelu z ust dziewczyny padły dość odważne wyznania. Weronika otwarcie powiedziała, że prawdopodobnie obdarzyła Tobiasza głębszym uczuciem. Jak na specyfikę reality show i stosunkowo krótki staż znajomości, jej słowa o zakochaniu odbiły się szerokim echem wśród pozostałych uczestników.

Uczestnik "Hotelu Paradise" odpowiada Weronice. Tobiasz o deklaracjach miłosnych

O zaskakującym wyznaniu Weroniki Tobiasz usłyszał dopiero w momencie oglądania programu w telewizji. Sam zainteresowany stwierdził, że do tak poważnych słów stara się podchodzić z pewnym dystansem i rozwagą.

Czy Weronika i Tobiasz mają kontakt po programie? W tle pojawia się Marta

Po powrocie do Polski relacja między Tobiaszem a Weroniką nie została zerwana. Oboje śledzą swoje profile na Instagramie, a w sieci pojawiła się ich wspólna fotografia upamiętniająca randkę w "Hotelu Paradise". Można z tego wnioskować, że ich znajomość przetrwała próbę czasu i wciąż mają ze sobą kontakt w świecie realnym.

Sytuacja nie jest jednak do końca jednoznaczna. Okazuje się, że Tobiasz widuje się również z Martą, z którą widziano go na materiałach wideo zrealizowanych chociażby podczas nagrań do formatu "Mówię wam". Dowodzi to tego, że po zakończeniu reality show uczestnik nie ograniczył się do znajomości wyłącznie z jedną z pań.

Marta wraca do gry. Tobiasz z "Hotelu Paradise" przed trudną decyzją

Sprawę dodatkowo gmatwa fakt, że Marta wkrótce ponownie zamelduje się w programie. Fani formatu mogą szykować się na potężną dawkę skrajnych emocji, gdyż Tobiasz najprawdopodobniej zostanie postawiony przed trudnym wyborem i będzie musiał ostatecznie zdecydować, z kim chce tworzyć parę – z Weroniką czy z powracającą Martą.