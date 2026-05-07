Dziedzictwo, odcinek 919: Nana wpadła w sidła potwora. Zaufała człowiekowi, który zniszczył życie Poyraza

W poprzednim odcinku (918) Cansel nieustannie dręczyła Nanę i zlecała jej najcięższe prace fizyczne, aby ją upokorzyć. Swoje prawdziwe oblicze ukrywała jedynie przed Poyrazem. Gdy mężczyzna naprawiał szafkę, oboje wpadli w pułapkę zastawioną przez intrygantkę i zostali oblani wodą. Jednocześnie Nana otrzymała od agentki Banu propozycję pracy w modelingu. Dziewczyna początkowo odrzuciła tę ofertę. Tymczasem Ferit zorganizował rodzinny piknik, czym bardzo zaimponował Ayse. Wspólną zabawę na świeżym powietrzu przerwało jednak nagłe pojawienie się Deryi. Kobieta nie zamierzała pozwolić dawnemu mężowi na szczęście i zaczęła planować kolejny krok w swojej niebezpiecznej grze.

Fatalna sesja zdjęciowa Nany

Cansel ucieka się do perfidnego kłamstwa, wmawiając Nanie, że ona i Şahin są na skraju bankructwa, co zmusza wrażliwą dziewczynę do zmiany decyzji i przyjęcia propozycji modelingu. Mimo stanowczego sprzeciwu Poyraza, Nana udaje się na próbne zdjęcia w towarzystwie Semiha. Nikt z bohaterów nie zdaje sobie sprawy, że mężczyzna ten jest największym wrogiem Poyraza i to on stał za jego niesłusznym skazaniem, co zwiastuje ogromne niebezpieczeństwo dla nieświadomej Nany.

Sinan i Aynur zbliżają się do siebie, podobnie jak Ferit i Ayse

Relacja między Sinanem a Aynur nabiera rumieńców pod czujnym okiem Adalet, która z satysfakcją obserwuje fascynację prokuratora swoją podopieczną. Podobna sielanka panuje u Ayse i Ferita, co doprowadza Deryę do skraju wytrzymałości – kobieta przestaje panować nad napadami zazdrości i jest gotowa na wszystko, byle tylko zniszczyć ich odbudowane zaufanie.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 919. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: