"Barwy szczęścia". Panika Bruna po ślubie w Las Vegas. Karolina przyznaje się do przestępstwa

"Barwy szczęścia" odcinek 3388. Szokująca prawda tuż po ślubie w Las Vegas

Spontaniczna ceremonia zaślubin w Las Vegas, którą widzowie zobaczą w 3387. odcinku telenoweli, wcale nie zapoczątkuje spokojnego etapu w życiu nowożeńców. Biorąc pod uwagę ich dotychczasowe działania, w tym liczne oszustwa wymierzone w inwestorów oraz potajemne przejmowanie zysków z hucznych wydarzeń w obiekcie, trudno mówić o rodzinnej sielance. Dodatkowo para od dłuższego czasu toczy otwartą i bezwzględną wojnę ze swoim dawnym znajomym.Biznesowe i prywatne potyczki wokół hotelu Stańskiego zaczną przybierać na sile ze względu na brak jakichkolwiek zahamowań ze strony świeżo upieczonej małżonki.

Jakiś czas przed wyjazdem podstępna Karolina zaaranżowała wizytę Reginy w ich obiekcie. Chociaż oficjalnym powodem pojawienia się kobiety był występ pianistki podczas pokazu mody ślubnej, w rzeczywistości chodziło o wykorzystanie jej dawnego romansu z Justinem. Intrygantka zaplanowała cyniczny spisek, który miał na celu ostateczne zniszczenie Skotnickiego i wyrzucenie go z biznesu. Jednak dopiero podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych, po formalnym zawarciu związku małżeńskiego, kobieta postanowi ujawnić mężowi prawdę o swoich posunięciach.

Spreparowane nagranie rujnuje związek Skotnickiego w 3388 odcinku

Zrealizowany plan uderzy w Skotnickiego w momencie, gdy do jego partnerki Oli dotrą kompromitujące materiały wideo. Mężczyzna będzie gorączkowo tłumaczył ukochanej, że widoczna na ekranie zdrada z Reginą to w całości zmanipulowany deep fake przygotowany przez Karolinę. Niestety, desperackie próby udowodnienia swojej niewinności przez Justina spełzną na niczym. Zrozpaczona Ola całkowicie odrzuci wyjaśnienia partnera, spakuje swoje rzeczy i podejmie decyzję o powrocie do matki, całkowicie ignorując również wsparcie i argumenty ze strony Oliwki, która stanie w obronie mężczyzny.

15

Stański przerażony działaniami Karoliny. Grozi jej aresztowanie

Tymczasem w Las Vegas dumna ze swoich intryg Karolina w 3388. odcinku pochwali się mężowi szczegółami skutecznej eliminacji Skotnickiego. Zamiast radości, jej przechwałki wywołają u partnera autentyczną zgrozę i uświadomią mu, z jak bardzo bezwzględną kobietą postanowił spędzić resztę życia. Bruno natychmiast zrozumie wagę sytuacji, ponieważ stworzenie fałszywych materiałów to poważne przestępstwo zagrażające wolności jego wybranki. Jeżeli wrobiony mężczyzna zdecyduje się zgłosić sprawę ukartowanego wideo na policję, Karolinie realnie grozi aresztowanie.