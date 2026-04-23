Dziedzictwo, odcinek 904: Sinan zaczyna się zakochiwać w swojej pomocy domowej. Nie potrafi być obojętny wobec Aynur

Spis treści
W poprzednim odcinku (903) Nana cudem uniknęła trwałego oszpecenia, gdy Şahin powstrzymał Cansel przed obcięciem jej włosów we śnie. Równocześnie Derya, udając ofiarę losu, wprowadziła się do domu Ayse i Ferita, knując intrygę mającą na celu rozbicie ich małżeństwa. Aynur zbliżyła się do Sinana, odkrywając, że jego gburowatość to jedynie pancerz chroniący go przed bolesną przeszłością.
„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 904: Nana nie jest bezpieczna w domu Poyraza
Cennet i Cansel, napędzane chorobliwą zazdrością i niechęcią, nie cofają się przed niczym, by zmusić dziewczynę do ucieczki. Każde zadanie powierzone Nanie jest okazją do kolejnych drwin, jednak bohaterka wykazuje się nadludzką cierpliwością i profesjonalizmem, co jeszcze bardziej rozsierdza jej prześladowczynie. Przełom następuje, gdy Poyraz przypadkiem staje się świadkiem brutalnego traktowania Nany. Słysząc jad płynący z ust matki i szwagierki, mężczyzna podejmuje radykalną decyzję – zabiera Nanę z toksycznego środowiska i oferuje jej zatrudnienie we własnej stolarni. To posunięcie wywołuje wściekłość u kobiet, które tracą swoją „ofiarę”.
„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 904: W domu Ferita atmosfera staje się coraz gęstsza
Choć Ayse początkowo zgodziła się na ugoszczenie Deryi, jej kobieca intuicja zaczyna wysyłać sygnały ostrzegawcze. Obserwując drobne gesty i niespójności w zachowaniu prokuratorki, Ayse dochodzi do wniosku, że kobieta nie jest z nimi do końca szczera. Zaczyna podejrzewać, że obecność Deryi pod ich dachem nie jest dziełem przypadku, lecz precyzyjnie zaplanowanym ruchem. Czy Ferit uwierzy w obawy żony, czy uzna je za kolejny przejaw chorobliwej zazdrości?
„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 904: Sinan zaczyna zbliżać się do Aynur
Równolegle obserwujemy przemianę Sinana. Prawnik, który dotąd traktował ludzi z dystansem, nie potrafi pozostać obojętny na bezinteresowną troskę Aynur. Choć stara się zachować kamienną twarz, opieka, jaką otoczyła go kobieta po jego zasłabnięciu, zaczyna kruszyć lody w jego sercu. Sinan dostrzega w Aynur kogoś więcej niż tylko pomoc domową – zaczyna widzieć w niej jedyną osobę, której naprawdę na nim zależy.
"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 904. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 29 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.
W serialu występują:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sıla Türkoğlu (jako Seher)
- Berat Rüzgar Özkan (jako Yusuf)
- Gülderen Güler (jako Kiraz)
- Melih Özkaya (jako Ali)
- Tolga Pancaroglu (jako Ziya)
- İpek Arkan (jako Duygu)
- Seda Dadaşova (jako Yasemin, siostra Duygu)