Dziedzictwo, odcinek 903: Okrutny atak w salonie. Cansel chce oszpecić Nanę!

Joanna Dembek
2026-04-17 14:05

Granice nienawiści zostają przekroczone! Cansel posuwa się do przerażających czynów, by pozbyć się Nany, sięgając po środki nasenne i nożyczki. W tym samym czasie Derya dostaje idealną okazję, by wbić klin między Ayse a Ferita, gdy ci zapraszają ją pod swój dach. Czy Nana zdoła obronić się przed atakiem? Oglądajcie „Dziedzictwo” we wtorek 28 kwietnia. Zachęcamy do czytania naszych streszczeń, które odkryją przed wami mroczne kulisy planu Deryi i bolesną przeszłość Sinana.

Dziedzictwo odcinek 903 Dziedzictwo odcinek 903 Dziedzictwo odcinek 903 Dziedzictwo odcinek 903
W poprzednim odcinku (902) Ayse zażądała od Ferita zwrotu kluczy, oskarżając go o romans z prokuratorką, na co on odpowiedział zarzutem o chorobliwą zazdrość. Nana rozpoczęła pracę w salonie Cansel, przeczuwając, że czekają ją tam same nieprzyjemności. Dzięki szybkiej interwencji Aynur, która znalazła Sinana nieprzytomnego w jego domu, prawnik uniknął najgorszego i zaczął wracać do zdrowia pod opieką kobiety.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 903: Cansel próbuje podstępem oszpecić Nanę

Nana decyduje się znosić upokorzenia w milczeniu, nie chcąc martwić Poyraza sytuacją w salonie. Cansel jednak nie poprzestaje na złośliwościach i potajemnie podaje dziewczynie środki nasenne, a gdy ta zasypia, próbuje obciąć jej włosy. Na szczęście w ostatniej chwili interweniuje Şahin, zapobiegając tragedii, choć w domu Nana wciąż musi mierzyć się z niechęcią Cennet, która za wszelką cenę chce jej uprzykrzyć życie.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 903: Derya wprowadza się do domu Ferita i Ayse.

Poruszona trudną sytuacją, w jakiej rzekomo znajduje się prokurator, Ayse proponuje Feritowi, by zaprosili kobietę do siebie. Derya natychmiast dostrzega w tym szansę na realizację swojej intrygi i zamierza wykorzystać gościnność gospodarzy, aby skłócić ich ze sobą jeszcze bardziej i ostatecznie odsunąć Ayse od policjanta.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 903: Aynur odkrywa bolesną tajemnicę samotności Sinana

Spędzając czas przy łóżku chorego, Aynur zaczyna rozumieć, co kryje się za trudnym charakterem prawnika. Poznaje szczegóły jego skomplikowanych i bolesnych relacji z rodzicami, co sprawia, że zaczyna patrzeć na niego z coraz większym współczuciem i zrozumieniem jego głębokiego poczucia osamotnienia.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 903. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 28 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

