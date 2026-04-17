Dziedzictwo, odcinek 903: Okrutny atak w salonie. Cansel chce oszpecić Nanę!

W poprzednim odcinku (902) Ayse zażądała od Ferita zwrotu kluczy, oskarżając go o romans z prokuratorką, na co on odpowiedział zarzutem o chorobliwą zazdrość. Nana rozpoczęła pracę w salonie Cansel, przeczuwając, że czekają ją tam same nieprzyjemności. Dzięki szybkiej interwencji Aynur, która znalazła Sinana nieprzytomnego w jego domu, prawnik uniknął najgorszego i zaczął wracać do zdrowia pod opieką kobiety.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 903: Cansel próbuje podstępem oszpecić Nanę

Nana decyduje się znosić upokorzenia w milczeniu, nie chcąc martwić Poyraza sytuacją w salonie. Cansel jednak nie poprzestaje na złośliwościach i potajemnie podaje dziewczynie środki nasenne, a gdy ta zasypia, próbuje obciąć jej włosy. Na szczęście w ostatniej chwili interweniuje Şahin, zapobiegając tragedii, choć w domu Nana wciąż musi mierzyć się z niechęcią Cennet, która za wszelką cenę chce jej uprzykrzyć życie.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 903: Derya wprowadza się do domu Ferita i Ayse.

Poruszona trudną sytuacją, w jakiej rzekomo znajduje się prokurator, Ayse proponuje Feritowi, by zaprosili kobietę do siebie. Derya natychmiast dostrzega w tym szansę na realizację swojej intrygi i zamierza wykorzystać gościnność gospodarzy, aby skłócić ich ze sobą jeszcze bardziej i ostatecznie odsunąć Ayse od policjanta.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 903: Aynur odkrywa bolesną tajemnicę samotności Sinana

Spędzając czas przy łóżku chorego, Aynur zaczyna rozumieć, co kryje się za trudnym charakterem prawnika. Poznaje szczegóły jego skomplikowanych i bolesnych relacji z rodzicami, co sprawia, że zaczyna patrzeć na niego z coraz większym współczuciem i zrozumieniem jego głębokiego poczucia osamotnienia.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 903. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 28 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

