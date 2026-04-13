"Dziedzictwo", odcinek 893: Ferit i Ayse tęsknią za dawną relacją, ale żadne z nich nie wierzy, że powrót do przeszłości jest jeszcze możliwy

Ostatni odcinek serialu "Dziedzictwo" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, a napięcie rośnie z każdą minutą. Ferit znalazł swoją byłą żonę w krytycznym stanie po tym, jak przez pomyłkę zażyła niewłaściwy lek, co wywołało u niej ostrą reakcję alergiczną. Mężczyzna otoczył ją opieką, a kobieta przyznała, że żałuje błędów z przeszłości, nie wiedząc, że całą scenę obserwowała siostra Leyli, Derya. Równocześnie Szakal otrzymał rozkaz zabicia Nany i Nazli, co doprowadziło do dramatycznej konfrontacji, w której Nana stoczyła walkę z bandytą. Z opresji w ostatniej chwili uratował ją Poyraz, a cała akcja zakończyła się aresztowaniem Trucizny. Czego zatem możemy spodziewać się po tak gwałtownym zwrocie akcji?

Tak ZARABIALI aktorzy ze SQUID GAME zanim stali się sławni | To Się Kręci

"Dziedzictwo" odc. 893 - streszczenie

W rodzinie Poyraza panuje radosna atmosfera po tym, jak Nazli została uwolniona z rąk Trucizny. W tym samym czasie Nana powraca do zdrowia w szpitalu, a troskliwy Poyraz nieustannie przy niej czuwa. Kiedy kobieta odmawia spożywania szpitalnych posiłków, mężczyzna przynosi jej smaczne dania, aby umilić jej rekonwalescencję. Tymczasem Ferit i Ayse tęsknią za dawną relacją, jednak żadne z nich nie wierzy, że powrót do przeszłości jest jeszcze możliwy. Ich córka, Doga, jest przekonana, że rodzice znów będą razem, co skłania parę do zasięgnięcia porady specjalisty, który pomoże dziewczynce zrozumieć ich skomplikowaną sytuację.

"Dziedzictwo" odc. 893 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej tureckiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w życiu swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Dla wszystkich widzów śledzących losy postaci mamy dobre wieści – znamy już szczegóły emisji. Premierowy, 893. odcinek serialu "Dziedzictwo" będzie można obejrzeć w sobotę, 18 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki serial, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze fanów, serwując im mieszankę miłości, dramatu i rodzinnych sekretów. Produkcja opowiada historię pełną emocjonalnych zwrotów akcji, począwszy od losów Seher i Yamana, aż po nowe wątki z udziałem Nany i Poyraza. To opowieść o odkupieniu, poświęceniu i poszukiwaniu szczęścia wbrew przeciwnościom losu. W serialu występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)