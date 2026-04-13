Dziedzictwo, odcinek 888: Poyraz ma dylemat - ratować Nanę i Yusufa czy swoją siostrę Nazli?

W poprzednim odcinku (887) Yusuf pozostał pod opieką Sahina, a Poyraz i Nana nieustannie poszukiwali Nazli. Gdy Trucizna pozwolił Poyrazowi na krótką rozmowę z siostrą, Nazli przekazała wskazówki dotyczące miejsca, w którym jest przetrzymywana. Sahin, pod wpływem słów żony, postanowił na własną rękę uwolnić siostrę, oddając Yusufa Truciźnie. Ferit i Ayse odgrywali role pogodzonej pary przed Dogą, ale byli zmęczeni udawaniem. Doga nie ustawała w fortelach, by zbliżyć rodziców. W wyniku wypadku Aynur i Sinan zatrzasnęli się w magazynku, a tym razem gosposia postanowiła się bronić.

Konkurs Hulajnogi MOVINO Materiał sponsorowany

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 888

Doga z pomocą Nese organizuje przyjęcie w ogrodzie i podstępem zwabia na nie rodziców. Jakby tego było mało, skłania ich do wspólnego tańca. Zarówno Ayse, jak i Ferit robią wszystko, by stłumić wciąż drzemiące w nich uczucia. Ku zaskoczeniu Sinana Aynur udaje się otworzyć zatrzaśnięte drzwi. Przy okazji dziewczyna dzieli się z nim wspomnieniami ze swego dzieciństwa. Mężczyzna ukrywa, jak wielkie wrażenie zrobiło na nim jej wyznanie. Niespodziewanie Poyraz i Nana trafiają na ślad Nazli. Pełni nadziei ruszają jej tropem, jednak dzięki podłożonym podsłuchom Truciźnie udaje się na czas opuścić kryjówkę. Porażka przybija Poyraza, a Trucizna wyznacza mu czas na dostarczenie Nany i Yusufa pod groźbą zabicia Nazli. W przeciwieństwie do członków swojej rodziny Poyraz nie wyobraża sobie, że miałby poświęcić tych dwoje.

8

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 888. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 13 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

