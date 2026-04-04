W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" (878) Ayse i Feritowi udało się odnaleźć Dogę. Dziewczynka oświadczyła, że jeśli wszyscy troje nie zamieszkają razem, znów ucieknie. Yusuf wyjawił Poyrazowi, kim jest i co zagraża jemu oraz Nanie. Jednocześnie ludzie Trucizny poznali tożsamość Poyraza i miejsce ukrycia Nany i Yusufa. Cansel usłyszała groźby kierowane pod adresem Poyraza. Zaniepokojona Cennet postanowiła wyrzucić z domu Nanę i Yusufa, jednak ci wcześniej sami odeszli. Trucizna zastąpiła im drogę, lecz w ich obronie stanął Poyraz wraz z mieszkańcami dzielnicy. Napastnik odszedł, zapowiadając, że wróci i nie spocznie, dopóki nie zabierze Nany i Yusufa.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 879

Cennet i Cansel nie ukrywają zadowolenia z odejścia Nany i Yusufa. Ku ich zaskoczeniu Poyraz ponownie przyprowadza ich do domu, czym naraża się na gniew matki. Kobieta nie potrafi zrozumieć, dlaczego jej syn naraża swoją rodzinę dla obcych ludzi. Okazuje się, że Poyraz zna historię Nany i Yusufa. Chłopiec wszystko mu opowiedział. W obawie o bezpieczeństwo rodziny Poyraza Nana prosi go, by nie mówił nic domownikom. Doga bardzo przeżywa konflikt rodziców. Ma zły humor i nie potrafi pohamować złości. Ayse i Ferit bezskutecznie próbują uspokoić córkę. Trucizna dowiaduje się, że Poyraz niedawno wyszedł z więzienia.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 879. odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 4 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

