W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" (874) Nese dowiedziała się, że Volkan od początku był informatorem Ferita, i postanowiła z nim zerwać, a także uprzedziła Ayse, że będzie zeznawał przeciwko niej w sądzie. Ayse poprosiła więc Czarną, by została jej świadkiem. Yusuf miał żal do Nany, że odrzuciła pomoc Poyraza, po czym, widząc dzieci jedzące darmowe słodycze, oddalił się, by zdobyć coś dla nich, i zgubił drogę. Poyraz za namową matki zdecydował się spotkać z Sibel, która bardzo się ucieszyła. Ferit chciał porozmawiać z córką i udał się do domu Ayse, lecz został zatrzymany przez policję, ponieważ na wniosek kobiety otrzymał zakaz zbliżania się.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 875

Ku zadowoleniu rodziny Poyraz postanawia spotkać się z Sibel. Do spotkania jednak nie dochodzi, gdyż Poyraz spotyka po drodze Nanę w panice szukającą Yusufa. Mężczyźnie udaje się odnaleźć chłopca. Gdy odprowadza go pod mury, okazuje się, że Nana wpadła w ręce Szakala i jednego z jego ludzi. Poyraz ratuje Nanę i, ku zdziwieniu swojej rodziny, pojawia się w domu z Yusufem i nieprzytomną kobietą na rękach. Ayse i Ferit przygotowują się do sądowej walki o prawo do opieki nad Dogą. Oboje zaślepieni są złością. Prokuratorem w sprawie ma być Leyla, której Ferit wcześniej urządził awanturę po tym, jak wydała zakaz zbliżania się do Dogi. W wieczór przed rozprawą Doga dzwoni do Ferita i prosi go o rozmowę.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 875. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 31 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

