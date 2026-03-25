Dziedzictwo, odcinek 874: Yusuf oddala się i przepada bez wieści! Nana jest bezradna

W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" (873) Poyraz budził się po uderzeniu Nany. Choć Nana była wobec niego szorstka, kazała mu zostać na noc, martwiąc się o jego zdrowie. Poyraz opowiedział swoją historię i przyniósł im jedzenie, ale Nana unosiła dumą. Między Poyrazem a Yusufem narodziła się wyraźna sympatia, a mężczyzna chciał pomóc tajemniczej dwójce, lecz Nana odrzuciła propozycję. Po przesłuchaniu, gdy wyszło na jaw, że Ferit jest ojcem Dogi, prokurator zwolnił go z aresztu. Ferit niespodziewanie wpadał do mieszkania Ayse, co doprowadziło do awantury, a Doga przypadkiem usłyszała ich wymianę zdań i odkryła, że Ferit jest jej ojcem.

EDYTA GÓRNIAK: Z JEDNEGO MOGĘ SIĘ CIESZYĆ, NIGDY SIĘ NIE SPRZEDAŁAM

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 874

Nese przypadkiem dowiaduje się, że Volkan od początku był informatorem Ferita. Postanawia z nim zerwać. Informuje też Ayse, że Volkan będzie zeznawał przeciwko niej w sądzie. Ayse prosi więc Czarną, by była jej świadkiem. Yusuf ma żal do Nany, że nie przyjęła pomocy Poyraza. Na widok dzieci jedzących darmowe słodycze postanawia zdobyć porcję też dla siebie i Nany. Oddala się i nie potrafi znaleźć drogi powrotnej. Poyraz za namową matki decyduje się na spotkanie z Sibel. Dziewczyna nie posiada się z radości. Ferit chce porozmawiać z córką i idzie do domu Ayse. Zostaje jednak zatrzymany przez policję. Okazuje się, że na wniosek Ayse prokuratura wydała Feritowi zakaz zbliżania się do domu córki.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 874. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

