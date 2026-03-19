W poprzednim odcinku „Dziedzictwa” (870) Nana siłą odebrała pieniądze od Vedata i kupiła lekarstwa dla Yusufa. Gdy chłopiec doszedł do siebie, ruszyli na spotkanie z mężczyzną, który miał ich zabrać za granicę. Okazało się jednak, że Szakal dotarł do niego wcześniej i go przekupił. Mężczyzna zamknął Nanę i Yusufa w ciężarówce, którą przekazał Szakalowi. Z pomocą Aynur Feritowi udało się zmylić Ayse. Policjantka była pewna, że trafiła na mieszkanie, w którym Ferit mieszka z dziewczynką, ale zastaje tylko puste ściany. Tymczasem Doga wymknęła się po kryjomu, żeby wrócić do starego domu po ulubioną maskotkę. Dziewczynka została potrącona przez samochód.

XAVIER WIŚNIEWSKI: POPULARNE NAZWISKO MI NIE CIĄŻY

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 871

Doga zostaje zabrana do szpitala. Na szczęście dziewczynce nie dolega nic poważnego. W tym samym czasie w szpitalu przebywa Ayse. Kobieta przypadkiem słyszy rozmowę pielęgniarek, z której wnioskuje, że jej Doga również tu jest. Ayse w końcu odnajduje córkę. Ferit z goryczą patrzy, jak obie wpadają sobie w objęcia. Nanie i Yusufowi udaje się wymknąć z rąk Szakala, jednak ten depcze im po piętach. Gdy sytuacja wydaje się beznadziejna, niespodziewanie pojawia się Poyraz. Szlachetny młody mężczyzna o wielkim talencie do pakowania się w kłopoty, który wskutek fałszywych oskarżeń spędził trzy lata w więzieniu. Gdy tylko znajdują się na bezpiecznym terenie, Nana, nauczona nieufności do wszystkich, każe Poyrazowi trzymać się od nich z daleka i odchodzi z Yusufem szukać kryjówki. Jednak sumienie nie pozwala Poyrazowi zostawić ich samych.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 871. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 27 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: