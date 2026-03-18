Dziedzictwo, odcinek 870: Doga zostaje potrącona przez samochód, a Nana i Yusuf zostają więźniami Szakala

W poprzednim odcinku „Dziedzictwa” (869) Nana planowała ucieczkę za granicę z pomocą przemytnika Hamdiego, oddając mu wszystkie pieniądze. Tymczasem ciężko chory Yusuf miał wysoką gorączkę i majaczył. Nana zabrała go do szpitala, lecz nie została wpuszczona, później, próbując zdobyć leki, została zatrzymana przez straż, ale jeden ze strażników jej pomógł, dał jej pieniądz, które niestety ukradł jej bezdomny. Nana została z niczym i nie była w stanie kupić chłopcu leków. Równocześnie Ayse szukała córki i po ustaleniu adresu ruszyła, by ją odzyskać.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 870

Nana siłą odbiera pieniądze od Vedata i kupuje lekarstwa dla Yusufa. Gdy chłopiec dochodzi do siebie, ruszają na spotkanie z mężczyzną, który ma ich zabrać za granicę. Okazuje się jednak, że Szakal dotarł do niego wcześniej i go przekupił. Mężczyzna zamyka Nanę i Yusufa w ciężarówce, którą przekazuje Szakalowi. Z pomocą Aynur Feritowi udaje się zmylić Ayse. Policjantka jest pewna, że trafiła na mieszkanie, w którym Ferit mieszka z dziewczynką, ale zastaje tylko puste ściany. Tymczasem Doga wymyka się po kryjomu, żeby wrócić do starego domu po ulubioną maskotkę. Dziewczynka zostaje potrącona przez samochód.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 870. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 26 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

