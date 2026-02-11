W poprzednim odcinku Ferit wciąż udawał amnezję, próbując w ten sposób odkryć sekret Ayse. Nese radziła przyjaciółce, by była oziębła wobec Volkana, by utrzymać jego zainteresowanie. W rezydencji odbyły się oficjalne zaręczyny Yamana i Nany, a oboje przygotowali dla siebie nawzajem niespodzianki. Tymczasem Aynur, korzystając z nieobecności domowników, zaprosiła Idrisa do rezydencji, który niepostrzeżenie ukrył się, gdy Yaman i Nana niespodziewanie wrócili do domu.

"Dziedzictwo" - streszczenie odcinka 831

Przedsiębiorca Acar Gurkan próbuje nakłonić Yamana do współpracy. W końcu okazuje się, że mężczyzna wcześniej nazywał się Tunca i również wyszedł spod skrzydeł Ojca Arifa - nieżyjącego już przyjaciela i duchowego przewodnika Yamana. Aby potwierdzić swoją tożsamość, mężczyzna pokazuje Yamanowi sygnet, który od niego otrzymał. Idris oświadcza się Aynur, a zaraz potem usypia dziewczynę. Następnie rusza do sypialni Yamana, żeby go zabić. Yaman budzi się w ostatniej chwili. Podniesione głosy i odgłosy szamotaniny alarmują najpierw Nanę, a potem Aynur. Idris bierze dziewczynę jako zakładniczkę i wymyka się razem z nią z rezydencji. Ferit, udając amnezję, stara się wyciągnąć z Ayse jak najwięcej informacji. Zostaje jednak zdemaskowany, gdy Ayse przypadkiem słyszy jego rozmowę telefoniczną z Volkanem.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 831. odcinek zostanie wyemitowany 12 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

