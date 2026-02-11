W ostatnim odcinku Catalina i Pelayo testowali nową linię przetworów warzywnych na eksport. Jana niestrudzenie szukała swojej przyjaciółki Marii, porwanej przez Valentina, przy pomocy doktora Abla, który sporządzał mapy jaskiń dla sierżanta Funesa. Abel ponownie wyznał Janie miłość, mimo jej licznych odmów. Leonor odkryła, że Curro i Martina są parą, choć kuzynka próbowała ją okłamywać. Markiza wypytywała Petrę o plotki dotyczące jej brata, ale pokojówka stanowczo zaprzeczyła, jakoby był jej synem.

"La Promesa - pałac tajemnic" - streszczenie odcinka 326

Kapitan de la Mata wypytuje lokaja Feliciano o Jeronimo. Podejrzewa, że kamerdyner don Pelayo tylko udaje służącego, a obaj panowie mają złe zamiary. Don Alonso nie zgadza się na przyjazd do La Promesy Anglika Cavendisha. Markiza zamierza zorganizować to tak, żeby mąż się o niczym nie dowiedział. Trwają poszukiwania Marii Fernandez, uwięzionej w jaskini przez Valentina. Doktor Abel podsuwa sierżantowi policji nowy trop, który ma pomóc ją odnaleźć. Lope spotka w lesie młodą dziewczynę, która uciekła z domu i twierdzi, że ojciec chce ją zabić.

„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – Pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 326. odcinek zostanie wyemitowany 11 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)