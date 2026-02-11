W poprzednim odcinku kapitan de la Mata wypytywał lokaja Feliciano o Jeronimo, podejrzewając, że kamerdyner don Pelayo tylko udaje służącego, a obaj panowie mają złe zamiary. Don Alonso nie zgodził się na przyjazd Anglika Cavendisha, a markiza postanowiła zorganizować to tak, by mąż się o niczym nie dowiedział. Trwały poszukiwania Marii Fernandez, uwięzionej w jaskini przez Valentina, a doktor Abel podsunął sierżantowi nowy trop. Lope spotkał w lesie młodą dziewczynę uciekającą z domu, która twierdziła, że ojciec chce ją zabić.

"La Promesa - pałac tajemnic" streszczenie odcinka 327

Catalina jest wyraźnie rozgoryczona postawą Margarity i Lorenza, którzy rzucają oskarżenia o nieuczciwość pod adresem Pelayo. W międzyczasie, za radą Lope, Vera kontynuuje swoje ukrywanie się na pałacowym poddaszu, aby nikt jej nie znalazł. Niepokój narasta również wśród rodziców Martiny i Leonor, z troską obserwujących eskalujący spór między córkami. Równocześnie cała posiadłość jest zaangażowana w desperackie poszukiwania zaginionej Marii. Wśród tych napięć, Catalina i Pelayo organizują przyjęcie z degustacją sosów, a Pia usiłuje przekonać Feliciana do wybaczenia Petrze, podczas gdy Jana dokonuje szczerego wyznania przed Pią, przyznając się do wyjawienia jej sekretu Curro.

„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – Pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 327. odcinek zostanie wyemitowany 12 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)

