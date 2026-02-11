Kto może liczyć na wyższą emeryturę?

ZUS w 2026 roku wydaje się niezwykle hojny. Nie dość, że już przygotowuje wyższe przelewy dla emerytów na marzec, to dodatkowo przelicza tzw. emerytury czerwcowe. Jeśli Twoje świadczenie zostało przyznane lub przeliczone w czerwcu w latach 2009–2019, ZUS z urzędu sprawdzi, czy należy Ci się podwyżka. Akcja obejmuje również renty rodzinne po osobach, które pobierały takie świadczenia.

Statystyki są bezlitosne, ale tym razem na korzyść seniorów: aż 84% osób objętych procesem otrzyma wyższą wypłatę. Zmiany najczęściej dotyczą kobiet (66% przypadków).

Średnio 203,80 zł więcej co miesiąc

ZUS nie tylko przelicza kwoty, ale robi to bardzo skutecznie. Z najnowszych danych wynika, że średni wzrost świadczenia to ponad 200 zł miesięcznie.

Dlaczego tak się dzieje? To naprawienie mniej korzystnych zasad waloryzacji składek, które obowiązywały przez dekadę. Teraz ZUS stosuje korzystniejszy mechanizm, porównywalny do tego z maja, i waloryzuje kwotę do obecnych stawek.

Ważne: Jeśli po nowym przeliczeniu okazałoby się, że Twoja emerytura miałaby być niższa (co zdarza się rzadko) – spokojnie. ZUS pozostawi Twoje świadczenie na dotychczasowym, wyższym poziomie. Nic nie tracisz.

Tabela: Ile możesz zyskać na przeliczeniu? (Symulacja)

Poniżej prezentujemy orientacyjne wyliczenia oparte na średnim wzroście świadczenia ogłoszonym przez ZUS.

Obecna emerytura (brutto) Przewidywana kwota po zmianach Średni zysk miesięczny 2500 zł 2703,80 zł + 203,80 zł 3500 zł 3703,80 zł + 203,80 zł 4500 zł 4703,80 zł + 203,80 zł

Uwaga: Ostateczna kwota zależy od indywidualnej historii składek i kapitału początkowego.

Waloryzacja emerytur wyższa niż zakładał rząd

Nie musisz składać wniosku – ZUS zrobi wszystko za Ciebie

To najważniejsza informacja dla seniorów: nie trzeba iść do urzędu ani wysyłać pism przez internet. Przeliczenie odbywa się automatycznie („z urzędu”).

ZUS sam wyda nową decyzję i prześle ją pocztą.Pieniądze trafią na konto lub zostaną dostarczone przez listonosza w nowej wysokości.

Do kiedy potrwa akcja?

ZUS działa zgodnie z harmonogramem wynikającym z ustawy z sierpnia 2025 roku. Pierwsze decyzje już zapadły w styczniu 2026 r., a cały proces ma się zakończyć do 31 marca 2026 roku. Jeśli więc jeszcze nie otrzymałeś listu z nową kwotą, masz czas – urzędnicy zakończą prace przed końcem pierwszego kwartału.

Jak sprawdzić nową emeryturę w PUE ZUS? Instrukcja krok po kroku

Jeśli nie chcesz czekać na listonosza, możesz sprawdzić, czy ZUS przeliczył już Twoje świadczenie, logując się do Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Krok 1: Zaloguj się do PUE ZUS

Wejdź na stronę www.zus.pl i kliknij przycisk „Zaloguj do PUE”. Najszybciej zrobisz to przez:

Login.gov.pl (czyli Profil Zaufany, e-dowód lub aplikację mObywatel),

Bankowość elektroniczną (większość polskich banków oferuje tę opcję).

Krok 2: Wybierz odpowiedni profil

Po zalogowaniu, na górze ekranu zobaczysz zakładki. Wybierz tę opisaną jako [Świadczeniobiorca]. Dzięki temu zobaczysz dane dotyczące Twojej emerytury lub renty, a nie np. składek pracowniczych.

Krok 3: Sprawdź decyzje w panelu bocznym

W menu po lewej stronie znajdziesz sekcję [Moje dane o świadczeniach]. Tam kliknij w podpunkt:

[Decyzje] – tutaj pojawiają się wszystkie nowe pisma wydane przez ZUS. Szukaj dokumentu z datą z 2026 roku dotyczącego „ponownego ustalenia wysokości świadczenia”.

Krok 4: Przejrzyj korespondencję

Jeśli nie widzisz nowej decyzji w sekcji powyżej, sprawdź zakładkę:

[Skrzynka doręczeń] -> [Odebrane]. ZUS często przesyła tam cyfrowe kopie dokumentów, zanim papierowa wersja trafi do Twoich rąk.

Wskazówka: Jeśli w systemie nadal widnieje „stara” kwota, nie martw się. ZUS ma czas na zakończenie wszystkich przeliczeń do 31 marca 2026 r.