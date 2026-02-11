W poprzednim odcinku po degustacji z Cavendishem Margarita i Lorenzo wymienili się spostrzeżeniami, nabierając podejrzeń co do prawdziwej natury relacji łączącej Pelayo z jego kamerdynerem. Vera po opuszczeniu strychu przyjęła nową tożsamość i zaczęła podawać się za jedną z pokojówek. Abel wraz z resztą służby nie ustawał w poszukiwaniach Marii, przeszukując rzeczy pozostawione przez Valentina w nadziei na odnalezienie jakiejkolwiek wskazówki. Petra była zdruzgotana po tym, jak syn ją odtrącił, a pocieszyć próbowała ją Pia. Tymczasem Markiz i Margarita podjęli starania, by ich córki wreszcie się pogodziły.

„La Promesa – pałac tajemnic” – streszczenie odcinka 329

Curro będzie zmagał się z poważnymi wątpliwościami dotyczącymi swojej nowej tożsamości jako baron de Linaja. W tym samym czasie przyjaciele Marii nie tracą wiary i wciąż mają nadzieję, że uda się ją odnaleźć żywą. Tymczasem Pia odkryje sekret Very, jednak mimo zdemaskowania jej oszustwa, pozwoli dziewczynie pozostać w pałacu. Stan Marii dramatycznie się pogarsza; osłabiona i wyczerpana zaczyna mieć halucynacje, ale nie poddaje się i walczy o przetrwanie. Z kolei Pelayo i Jeronimo obawiają się, że wizyta Cavendisha w La Promesie może poważnie zdestabilizować markiza.

„La Promesa – pałac tajemnic” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „La Promesa – pałac tajemnic” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Kolejny, 329. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek 16 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego – wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"La Promesa – pałac tajemnic" - opis serialu i obsada

W miarę jak Jana coraz głębiej zagłębia się w sekrety rodziny Lujan, odkrywa kolejne intrygi i tajemnice skrywane w murach posiadłości La Promesa. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania – dziewczyna musi nie tylko ukrywać swoje prawdziwe intencje, ale także odnaleźć się w świecie pełnym intryg, manipulacji i konfliktów między domownikami a służbą. Jej relacja z Manuelem komplikuje sytuację jeszcze bardziej, stawiając ją przed trudnym wyborem między zemstą a rodzącym się uczuciem. Tymczasem w pałacu napięcie rośnie, a kolejne wydarzenia wskazują, że prawda, której tak desperacko szuka, może okazać się jeszcze bardziej przerażająca, niż przypuszczała.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)

