Magiczna bariera 5 tysięcy przekroczonaIle wynosi sportowa emerytura olimpijska w 2026 roku?

Najważniejszym benefitem, o którym marzy każdy sportowiec, jest emerytura olimpijska. To comiesięczne, dożywotnie świadczenie, które stanowi dowód wdzięczności państwa za lata wyrzeczeń. Od 1 stycznia 2026 roku jej kwota wynosi 5116,99 zł brutto miesięcznie. Co istotne, jest ona zwolniona z podatku dochodowego i składek ZUS, co oznacza, że cała ta suma trafia bezpośrednio na konto sportowca.

Wartość medalu nie ma tu znaczenia. Zarówno złoty, srebrny, jak i brązowy krążek gwarantuje tę samą kwotę. Świadczenie nie zależy również od liczby zdobytych medali.

Kiedy sportowiec przechodzi na olimpijski garnuszek?

Zdobycie medalu to dopiero pierwszy krok. Aby zacząć otrzymywać specjalne świadczenie, sportowiec musi spełnić kilka formalnych warunków. Przede wszystkim:

Ukończyć 40. rok życia.

Posiadać polskie obywatelstwo.

Oficjalnie zakończyć karierę sportową i nie uczestniczyć już w zawodach organizowanych przez polski związek sportowy.

Nie być karanym za przestępstwo umyślne lub poważne naruszenia dopingowe.

Mieszkanie, toyota i kryptowaluty za medal na zimowych igrzyskach w Mediolanie

Polski Komitet Olimpijski wraz ze sponsorami przygotował na igrzyska w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo pakiet nagród, który robi ogromne wrażenie. To już nie tylko premia finansowa, ale cały wachlarz luksusowych benefitów, które mogą "ustawić" medalistę na resztę życia. Po raz pierwszy w historii część nagród zostanie wypłacona w tokenach kryptowalutowych.

Nagrody indywidualne za medal na ZIO 2026:

Złoty medal: 750 tys. zł (500 tys. zł w gotówce + 250 tys. zł w tokenach). Dwupokojowe mieszkanie w Warszawie (wykończone pod klucz). Samochód osobowy Toyota Corolla. Diament (lub biżuteria o wartości do 3 tys. zł), obraz i voucher na wakacje.

Srebrny medal: 600 tys. zł (400 tys. zł w gotówce + 200 tys. zł w tokenach). Diament (lub biżuteria do 2 tys. zł), obraz i voucher na wakacje.

Brązowy medal: 450 tys. zł (300 tys. zł w gotówce + 150 tys. zł w tokenach). Diament (lub biżuteria do 1,5 tys. zł), obraz i voucher na wakacje.



Co ciekawe, PKOl przewidział również premie finansowe za miejsca 4-8.

Co z konkurencjami drużynowymi? Nagrody za złoto

W konkurencjach zespołowych (drużyny, sztafety, miksty) nagrody są równie imponujące i przypadają każdemu członkowi zespołu. Za zdobycie złotego medalu każdy sportowiec otrzyma:

Jednopokojowe mieszkanie (wykończone pod klucz).

500 tys. zł (250 tys. zł w gotówce + 250 tys. zł w tokenach).

Dodatkowe wsparcie od ministerstwa sportu. Stypendia dla medalistów

Nagrody od PKOl to nie wszystko. Medaliści mogą również liczyć na stypendia od Ministerstwa Sportu i Turystyki, wypłacane przez okres do 24 miesięcy po igrzyskach. Ich wysokość może sięgać od około 15 tys. zł (dla brązowego medalisty) do nawet ponad 17 tys. zł miesięcznie (dla mistrza olimpijskiego), co stanowi potężny zastrzyk gotówki w okresie bezpośrednio po sportowym sukcesie.