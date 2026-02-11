W poprzednim odcinku przedsiębiorca Acar Gurkan próbował nakłonić Yamana do współpracy. Wkrótce wyszło na jaw, że wcześniej nazywał się Tunca i podobnie jak Yaman był podopiecznym Ojca Arifa. Na potwierdzenie swojej tożsamości pokazał sygnet otrzymany od duchowego przewodnika. Tymczasem Idris oświadczył się Aynur, po czym ją uśpił i próbował zabić Yamana. Ten obudził się w ostatniej chwili, a hałas zaalarmował Nanę i Aynur. Idris wziął dziewczynę jako zakładniczkę i uciekł z rezydencji. Ferit, udając amnezję, próbował wyciągnąć informacje od Ayse, jednak został zdemaskowany, gdy ta usłyszała jego rozmowę z Volkanem.

"Dziedzictwo" - streszczenie odcinka 832

W nadchodzącym odcinku "Dziedzictwa" zdruzgotana Aynur powraca do rezydencji, gdzie pada na kolana przed Yamanem, błagając go o wybaczenie. W międzyczasie Ferit, wykorzystując chorobę małej Dogi jako pretekst, odwiedza Ayse, by prosić o darowanie mu jego kłamstw, jednocześnie desperacko próbując dostać się do zamkniętej szuflady. Jego podejrzenia dotyczące ojcostwa nasilają się, gdy przypadkiem zauważa, jak Ayse ogląda nagranie z pierwszych dni życia dziewczynki, co utwierdza go w przekonaniu, że musi je zdobyć. Tymczasem do rezydencji przybywa Ahmet, dawny kolega Cengera z wojska, a z jego rozmowy z Adalet Yaman dowiaduje się o przypadkowym spotkaniu przyjaciół w ubogiej dzielnicy w dniu śmierci Cengera. Ta informacja staje się kluczowa – Yaman natychmiast domyśla się, że to kryjówka Idrisa i rusza, by ostatecznie się z nim policzyć, jednak w ostatniej chwili ktoś pomaga wrogowi w ucieczce.

"Dziedzictwo" - streszczenie odcinka 833

Ferit próbuje przeprosić Ayse. Ayse czuje się okropnie, okłamując Ferita, ale jest przekonana, że to jedyne wyjście. Szczery żal Ferita sprawia, że przyjmuje przeprosiny, postanawia jednak zniszczyć wszelkie ślady, które mogłyby doprowadzić Ferita do prawdy. Przez przypadek zawierusza się dawny list, w którym Ayse wyznawała mu prawdę. Z całej sytuacji Koray próbuje ugrać jak najwięcej dla siebie. Podczas gdy Yaman poszukuje śladów Idrisa i jego tajemniczego wybawiciela, Idris zostaje przewieziony do pewnego magazynu. Mężczyzna dowiaduje się, że ratunek zawdzięcza Truciźnie - bezwzględnemu mordercy, który też chce wyrównać porachunki z Kyrymlym. Nana również nie próżnuje i postanawia na własną rękę szukać Idrisa, wymykając się przy tym ochroniarzowi.

"Dziedzictwo" - streszczenie odcinka 834

Nese przez pomyłkę zabiera akta sprawy, które Ayse miała zanieść na komendę. Dziewczyna w obawie przed gniewem starszej siostry szybko dostarcza teczkę. Okazuje się, że jest w niej również list, który lata temu Ayse napisała do Ferita. Choć list trafia w ręce mężczyzny, nie udaje mu się go przeczytać, a Ayse postanawia go spalić. Kobieta nie wie, że jeden skrawek się uchował. Ferit po raz kolejny podejrzewa, że Doga jest jego córką. Gdy rozmawia o tym z Yamanem i informuje go, że zrobi wszystko, aby poznać prawdę, nie wie, że przerażona Ayse przysłuchuje się ich rozmowie. Zdesperowana kobieta prosi Koraya o pomoc. Tymczasem Nana trafia na ślad Kazima. Grożąc mu bronią, dowiaduje się, że Idris kazał mu podłożyć ładunek wybuchowy pod auto Yamana. Nese za namową przyjaciółki traktuje Volkana z góry. Mężczyzna jest zaskoczony jej oschłym zachowaniem, lecz przez przypadek dowiaduje się, że humory i kaprysy Nese to tylko metoda, jaką dziewczyna stosuje, by Volkan się nią nie znudził.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejne odcinki 832, 833, 834 zostaną wyemitowane w dniach 13-15 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

