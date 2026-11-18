Jana i Manuel spróbują wziąć ślub w tajemnicy w 527. odcinku „La Promesy”

Na ślub Jany i Manuela trzeba było długo czekać. Jakiś czas temu syn markizy oświadczył się ukochanej, jednak ich plany pokrzyżował wyjazd Manuela na wojnę u boku Curra. Po jego powrocie zakochani postanowili wreszcie wrócić do przygotowań i doprowadzić do ceremonii. Nie będą chcieli ryzykować, dlatego zdecydowali się pobrać w tajemnicy, bez informowania pozostałych mieszkańców La Promesy. Nie wszystko pójdzie jednak zgodnie z planem. O zamiarach pary będzie wiedziała María Fernández, która zapisała informacje o ślubie w swojej książeczce. Notatnik wpadł w ręce Petry dzięki pomocy Santosa. Gdy pokojówka przeczytała jego zawartość, szybko zorientowała się, co zamierzają Jana i Manuel. Nie zamierzała trzymać tego odkrycia w tajemnicy i natychmiast poinformowała o wszystkim markizę Luján.

W 527. odcinku „La Promesy” Cruz przerwie ceremonię i wyrzuci Janę z pałacu

Manuel i Jana przybędą do kaplicy odświętnie ubrani i wyraźnie zdenerwowani. Będą szczęśliwi, że wreszcie nadszedł moment, na który tak długo czekali. Jana nie będzie miała pojęcia, że ich sekret został odkryty.

- Czuję, że wszystko, co najtrudniejsze, już za nami - powie młoda kobieta, nie spodziewając się nadchodzącej katastrofy.

Wkrótce drzwi kaplicy się otworzą. Zamiast księdza w środku pojawi się jednak Cruz! Markiza nie zamierza ukrywać oburzenia i od razu skonfrontuje się z synem oraz jego ukochaną.

- Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek widziała pana młodego przy ołtarzu bez matki chrzestnej u boku. Naprawdę myśleliście, że możecie zrobić coś takiego, a ja się nie dowiem? - wykrzyczy.

Zaskoczeni Jana i Manuel będą chcieli wiedzieć, skąd markiza poznała ich plany. Cruz wyjaśni, że dowiedziała się wszystkiego z notatnika Maríi Fernández. Nie będzie przy tym ukrywać satysfakcji, że udało jej się dotrzeć do kaplicy przed ceremonią.

- Ważne, że przybyłam na czas, by powstrzymać ten skandal, który całkowicie zrujnowałby imię Luján - oznajmi.

Na tym jednak nie skończy się jej reakcja. Cruz zakaże Janie powrotu do pałacu, nawet po to, by zabrała swoje rzeczy.

- Sama dopilnuję, żeby je spalić - zagrozi.

Manuel stanie w obronie ukochanej, ale markiza nie pozwoli mu dalej się sprzeciwiać.

- Manuelu, dość tego. Proszę, nie utrudniaj mi tego - zażąda.

Wymarzony ślub zakończy się więc dramatem, a Jana znajdzie się w wyjątkowo trudnym położeniu.

La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 527. Kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 527. serialu „La Promesa – pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 25 listopada 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Nowy epizod będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD. W streamingu dostępne są również poprzednie odsłony serialu.

Sonda Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"? Tak Nie Czasami

20