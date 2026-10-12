Dziedzictwo, odcinek 1055: Nowy trop w sprawie morderstwa Ezgi. Buse wskaże podejrzanego [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-10-12 17:12

W odcinku 1055. serialu „Dziedzictwo” śledztwo w sprawie śmierci Ezgi nabierze nowego kierunku. Jej przyjaciółka Buse powie Sinanowi o tajemniczym mężczyźnie, który miał grozić zamordowanej prawniczce. Jego imię to Turgut. Informacja może okazać się ważnym tropem w poszukiwaniach prawdziwego zabójcy.

Buse wskaże Turguta w 1055. odcinku „Dziedzictwa”

Sprawa Ezgi od początku ma poważne konsekwencje dla Aynur. W 1047. odcinku „Dziedzictwa” po znalezieniu jej DNA pod paznokciami ofiary prokurator Baran zdecydował o jej aresztowaniu. Sinan nie uwierzył jednak w jej winę i razem z Czarną rozpoczął poszukiwania dowodów na jej niewinność. W 1051. odcinku „Dziedzictwa” Baran odtworzył obciążające Aynur nagranie z telefonu Ezgi. To wzbudziło wątpliwości Czarnej i Ibrahima. Teraz pojawi się kolejny element układanki.

W 1055. odcinku „Dziedzictwa” pojawi się informacja, która może pomóc w rozwiązaniu zagadki. Buse, przyjaciółka zamordowanej prawniczki, zdecyduje się porozmawiać z Sinanem. Kobieta wyjawi mu, że Ezgi miała problemy z tajemniczym mężczyzną o imieniu Turgut. Mężczyzna miał jej grozić. Dla Sinana będzie to niezwykle ważna informacja. Turgut stanie się nowym tropem w śledztwie, które do tej pory prowadziło między innymi do Aynur.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1055

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1055. zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

  • Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
  • Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
  • Nanuka Stambolishvili jako Nana
  • Nik Xhelilaj jako Poyraz
  • Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf
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Dziedzictwo, odcinek 1055: Nowy trop w sprawie morderstwa Ezgi. Buse wskaże podejrzanego
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