Dziedzictwo, odcinek 1055: Nowy trop w sprawie morderstwa Ezgi. Buse wskaże podejrzanego [ZDJĘCIA]

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Buse wskaże Turguta w 1055. odcinku „Dziedzictwa”
Sprawa Ezgi od początku ma poważne konsekwencje dla Aynur. W 1047. odcinku „Dziedzictwa” po znalezieniu jej DNA pod paznokciami ofiary prokurator Baran zdecydował o jej aresztowaniu. Sinan nie uwierzył jednak w jej winę i razem z Czarną rozpoczął poszukiwania dowodów na jej niewinność. W 1051. odcinku „Dziedzictwa” Baran odtworzył obciążające Aynur nagranie z telefonu Ezgi. To wzbudziło wątpliwości Czarnej i Ibrahima. Teraz pojawi się kolejny element układanki.
W 1055. odcinku „Dziedzictwa” pojawi się informacja, która może pomóc w rozwiązaniu zagadki. Buse, przyjaciółka zamordowanej prawniczki, zdecyduje się porozmawiać z Sinanem. Kobieta wyjawi mu, że Ezgi miała problemy z tajemniczym mężczyzną o imieniu Turgut. Mężczyzna miał jej grozić. Dla Sinana będzie to niezwykle ważna informacja. Turgut stanie się nowym tropem w śledztwie, które do tej pory prowadziło między innymi do Aynur.
„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1055
Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1055. zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.
W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.
Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.
W serialu występują m. in.:
- Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
- Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf