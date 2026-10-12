Dziedzictwo, odcinek 1055: Nowy trop w sprawie morderstwa Ezgi. Buse wskaże podejrzanego [ZDJĘCIA]

Buse wskaże Turguta w 1055. odcinku „Dziedzictwa”

Sprawa Ezgi od początku ma poważne konsekwencje dla Aynur. W 1047. odcinku „Dziedzictwa” po znalezieniu jej DNA pod paznokciami ofiary prokurator Baran zdecydował o jej aresztowaniu. Sinan nie uwierzył jednak w jej winę i razem z Czarną rozpoczął poszukiwania dowodów na jej niewinność. W 1051. odcinku „Dziedzictwa” Baran odtworzył obciążające Aynur nagranie z telefonu Ezgi. To wzbudziło wątpliwości Czarnej i Ibrahima. Teraz pojawi się kolejny element układanki.

W 1055. odcinku „Dziedzictwa” pojawi się informacja, która może pomóc w rozwiązaniu zagadki. Buse, przyjaciółka zamordowanej prawniczki, zdecyduje się porozmawiać z Sinanem. Kobieta wyjawi mu, że Ezgi miała problemy z tajemniczym mężczyzną o imieniu Turgut. Mężczyzna miał jej grozić. Dla Sinana będzie to niezwykle ważna informacja. Turgut stanie się nowym tropem w śledztwie, które do tej pory prowadziło między innymi do Aynur.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1055

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1055. zostanie wyemitowany w czwartek, 22 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Sonda Czy "Dziedzictwo" to dobry serial? Świetny! Nie, ale i tak oglądam Jest okej, ale bez super rewelacji Taki średniak

6