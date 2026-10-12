Pierwsza miłość. Radek i Maja przyłapani w windzie! Czeka go trudna decyzja na sali operacyjnej

Uczucie Radka i Mai w 4277. odcinku "Pierwszej miłości". Grażyna czuwa

Relacja Radka i Mai stanie się w 4277. odcinku serialu „Pierwsza miłość” coraz trudniejsza do ukrycia przed współpracownikami. Zakochana para nie będzie potrafiła trzymać się od siebie z daleka, a ich niezwykła bliskość szybko zwróci uwagę innych osób w klinice. Zdecydowanie najbardziej czujna w tej sytuacji okaże się Grażyna, która wielokrotnie przyłapie ich na potajemnych schadzkach. Radek i Maja będą zmuszeni mocno uważać na każde swoje zachowanie, jeśli zależy im na tym, aby ich romans nie stał się głównym tematem plotek. Jednak sprawy zaczną wymykać się spod kontroli, a przypadkowe spotkanie w windzie przyniesie kolejne nieoczekiwane komplikacje w ich relacji.

Problemy Radka w "Pierwszej miłości". Niepokojące odkrycie na sali operacyjnej

Kłopoty lekarza nie będą dotyczyć wyłącznie jego życia uczuciowego. Poważny problem pojawi się w trakcie standardowej operacji, kiedy to Radek dostrzeże w ciele pacjentki bardzo niepokojącą zmianę. Cała sytuacja będzie wymagała błyskawicznej reakcji i podjęcia ważnych kroków, jednak pojawi się ogromny problem – lekarze nie będą posiadać zgody na usunięcie tego niespodziewanego rozrostu. Chirurg asystujący Radkowi podczas zabiegu będzie bardzo ostrożny i stanowczo odradzi mu podjęcie tak radykalnej decyzji bez posiadania właściwego upoważnienia. W konsekwencji Radek stanie przed niesamowicie trudnym dylematem. Zastanowi się, czy powinien po prostu wykonać zaplanowaną operację, czy jednak podjąć duże ryzyko i usunąć zmianę, którą właśnie zauważył u kobiety.

Radek z "Pierwszej miłości" w 4277. odcinku stanie przed trudnym wyborem

Niespodziewana zmiana znaleziona w organizmie pacjentki może być bardzo poważnym zagrożeniem dla jej zdrowia, a brak wymaganej zgody na wycięcie postawi Radka w niezwykle skomplikowanej sytuacji. Czy zdecyduje się na ogromne ryzyko i zoperuje kobietę wbrew procedurom?

Data i godzina emisji 4277. odcinka „Pierwszej miłości” na antenie Polsatu

Premiera 4277. odcinka polskiego serialu obyczajowego „Pierwsza miłość” odbędzie się w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku dokładnie o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Nowe odcinki tej popularnej produkcji są pokazywane telewidzom od poniedziałku do piątku o stałej porze. Co więcej, wszystkie epizody można również oglądać za pośrednictwem platformy streamingowej Polsat Box Go.

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