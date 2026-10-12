La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 498: Ayala przyzna się do błędu i przeprosi Martinę, a Catalina będzie chciała odzyskać Pelaya

Ayala przeprosi Martinę w 498. odcinku „La Promesy”

Sprawa Martiny zacznie przybierać niespodziewany obrót. Baron de Ayala poinformuje dziewczynę i jej bliskich, że objawy, które wcześniej uznano za skutek zatrucia, mogły zostać wywołane przez chorobę. Ayala przeprosi Martinę za bezpodstawne oskarżenie, ale czy to zrekompensuje trudny czas spędzony w klinice psychiatrycznej i próbę zamknięcia jej w klasztorze? Czy Martina będzie chciała się zemścić na baronie?

Catalina zaproponuje Pelayo odbudowanie relacji w 498. odcinku „La Promesy”

Catalina, po rozstaniu z Adriano, będzie próbowała naprawić swoją relację z Pelayo. Dlaczego tak łatwo przyjdzie jej wybaczyć byłemu partnerowi oszustwa, handel bronią oraz współpracę z Cruz? Catalina uzna, że tak naprawdę oboje padli ofiarą markizy, która ich zmanipulowała. Pomimo dramatycznych wydarzeń z przeszłości Catalina wyjdzie z propozycją, by spróbowali odbudować kontakt.

Jana będzie szukała sposobu na pomoc Píi

Jana nadal będzie myśleć o Píi. Kobieta przebywa w ukryciu i jej sytuacja coraz bardziej niepokoi bliskich. Jana nie będzie chciała dłużej bezczynnie patrzeć na jej problemy, dlatego zacznie zastanawiać się, jak można jej pomóc. Swoimi obawami podzieli się z Manuelem. Ich rozmowa będzie dotyczyła przede wszystkim sytuacji Píi i możliwości znalezienia dla niej bezpiecznego rozwiązania.

Simona poprosi o pomoc dla Adolfita w 498. odcinku „La Promesy”

W La Promesie pojawi się również sprawa Adolfita. Simona zwróci się do don Rómula i Petry z prośbą, aby chłopiec mógł przez pewien czas zostać w pałacu razem ze swoją matką. Decyzja nie będzie oczywista, ponieważ pobyt dziecka w La Promesie wymaga zgody osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie posiadłości.

Petra złoży propozycję Ricardowi

Petra będzie miała również własny plan dotyczący Santosa. W poprzednim odcinku coraz bardziej zbliżyła się do chłopaka i zaczęła przygotowywać go do przyszłych obowiązków pierwszego lokaja. Teraz ochmistrzyni przedstawi Ricardowi propozycję dotyczącą jego syna. Oficjalnie to właśnie Ricardo pełni funkcję mayordomo. Petra widzi jednak w Santosie kogoś, kto w przyszłości może przejąć jego obowiązki.

„La Promesa - pałac tajemnic” – data i godzina emisji 498. odcinka

498. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 14 października 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Epizod będzie dostępny również w serwisie TVP VOD. Widzowie poznają dalsze losy Martiny, Ayali, Cataliny, Pelaya, Jany, Píi oraz mieszkańców La Promesy.

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