La Promesa - pałac tajemnic, odcinek 498: Ayala przyzna się do błędu i przeprosi Martinę, a Catalina będzie chciała odzyskać Pelaya

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-10-12 15:40

W 498. odcinku serialu „La Promesa - pałac tajemnic” Ayala przekaże Martinie i jej bliskim ważną informację dotyczącą jej sprawy. Okaże się, że objawy, które uznano za oznaki zatrucia, mogły mieć inne podłoże. Tymczasem Catalina zaproponuje Pelayo, by spróbowali odbudować swoją relację. Jana będzie szukała sposobu, aby pomóc Píi, a Petra przedstawi Ricardowi propozycję dotyczącą jego syna.

Ayala przeprosi Martinę w 498. odcinku „La Promesy”

Sprawa Martiny zacznie przybierać niespodziewany obrót. Baron de Ayala poinformuje dziewczynę i jej bliskich, że objawy, które wcześniej uznano za skutek zatrucia, mogły zostać wywołane przez chorobę. Ayala przeprosi Martinę za bezpodstawne oskarżenie, ale czy to zrekompensuje trudny czas  spędzony w klinice psychiatrycznej i próbę zamknięcia jej w klasztorze? Czy Martina będzie chciała się zemścić na baronie?

Catalina zaproponuje Pelayo odbudowanie relacji w 498. odcinku „La Promesy”

Catalina, po rozstaniu z Adriano, będzie próbowała naprawić swoją relację z Pelayo. Dlaczego tak łatwo przyjdzie jej wybaczyć byłemu partnerowi oszustwa, handel bronią oraz współpracę z Cruz? Catalina uzna, że tak naprawdę oboje padli ofiarą markizy, która ich zmanipulowała. Pomimo dramatycznych wydarzeń z przeszłości Catalina wyjdzie z propozycją, by spróbowali odbudować kontakt.

Jana będzie szukała sposobu na pomoc Píi

Jana nadal będzie myśleć o Píi. Kobieta przebywa w ukryciu i jej sytuacja coraz bardziej niepokoi bliskich. Jana nie będzie chciała dłużej bezczynnie patrzeć na jej problemy, dlatego zacznie zastanawiać się, jak można jej pomóc. Swoimi obawami podzieli się z Manuelem. Ich rozmowa będzie dotyczyła przede wszystkim sytuacji Píi i możliwości znalezienia dla niej bezpiecznego rozwiązania.

Simona poprosi o pomoc dla Adolfita w 498. odcinku „La Promesy”

W La Promesie pojawi się również sprawa Adolfita. Simona zwróci się do don Rómula i Petry z prośbą, aby chłopiec mógł przez pewien czas zostać w pałacu razem ze swoją matką. Decyzja nie będzie oczywista, ponieważ pobyt dziecka w La Promesie wymaga zgody osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie posiadłości.

Petra złoży propozycję Ricardowi

Petra będzie miała również własny plan dotyczący Santosa. W poprzednim odcinku coraz bardziej zbliżyła się do chłopaka i zaczęła przygotowywać go do przyszłych obowiązków pierwszego lokaja. Teraz ochmistrzyni przedstawi Ricardowi propozycję dotyczącą jego syna. Oficjalnie to właśnie Ricardo pełni funkcję mayordomo. Petra widzi jednak w Santosie kogoś, kto w przyszłości może przejąć jego obowiązki.

„La Promesa - pałac tajemnic” – data i godzina emisji 498. odcinka

498. odcinek serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w środę, 14 października 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Epizod będzie dostępny również w serwisie TVP VOD. Widzowie poznają dalsze losy Martiny, Ayali, Cataliny, Pelaya, Jany, Píi oraz mieszkańców La Promesy.

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