Dziedzictwo, odcinek 1048: Nowy dowód może uratować Aynur. Ibrahim dotrze do wiadomości Ezgi [ZDJĘCIA]

Rozprawa Aynur przyspieszona w 1048. odcinku „Dziedzictwa”

Sinan nadal próbuje znaleźć dowody, które mogłyby oczyścić Aynur z zarzutu zabójstwa Ezgi. Sytuacja staje się jednak coraz bardziej napięta. W 1048. odcinku „Dziedzictwa” Baran informuje prokuratora, że termin rozprawy został przyspieszony. Posiedzenie sądu ma odbyć się już za kilka godzin.

Dla Sinana oznacza to, że czasu na znalezienie nowych informacji jest bardzo mało. Aynur znajduje się w trudnym położeniu, ponieważ dotychczasowe dowody przemawiają przeciwko niej. W 1047. odcinku „Dziedzictwa” została osadzona w areszcie po tym, jak pod paznokciami Ezgi znaleziono jej DNA.

Ibrahim przypomni sobie o laptopie Ezgi w 1048. odcinku „Dziedzictwa”

Niespodziewanie pojawia się jednak szansa na znalezienie ważnego śladu. Sinan przypomina sobie, że Ezgi zostawiła w jego domu laptop. Postanawia sprawdzić znajdujące się na nim informacje.

Intuicja go nie zawodzi. Ibrahimowi udaje się dotrzeć do wiadomości z pogróżkami, których adresatką była Ezgi. To może okazać się niezwykle istotne dla dalszego przebiegu sprawy. W 1048. odcinku „Dziedzictwa” pojawia się więc nowy trop, który może pomóc ustalić, kto naprawdę chciał skrzywdzić kobietę. Teraz wiadomości odkryte przez Ibrahima mogą dostarczyć kolejnego elementu układanki.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1048

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1048. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 12 października 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Sonda Czy Aynur i Sinan z serialu "Dziedzictwo" powinni być razem? Tak Nie

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