Dziedzictwo, odcinek 1045: Nana będzie czuwać przy Poyrazie. Usłyszy od niego miłosne wyznanie [ZDJĘCIA]

Nana będzie czuwać przy Poyrazie w 1045. odcinku „Dziedzictwa”

Relacja Nany i Poyraza od początku naznaczona była wieloma problemami i wyzwaniami, jednakże zawsze była między nimi silna nić porozumienia i ogromna troska o drugą osobę. Ostatnie wydarzenia jeszcze mocniej ich do siebie zbliżyły. Nana wspierała go w poszukiwaniach prawdy o zdrajcy, a w 1043. odcinku „Dziedzictwa” dzięki zeznaniom Semiha nazwisko Poyraza zostało wykreślone z rejestru skazanych.

W 1045. odcinku „Dziedzictwa” Nana i Poyraz spędzą razem miłe chwile. Para spędzi wspólnie czas, ucząc się gotowania. Po niepokojących wydarzeniach będzie to dla nich okazja do spokojniejszych chwil we dwoje. Poyraz niestety rozchoruje się i dostanie wysokiej gorączki, a Nana zajmie się nim z największą uważnością. W pewnym momencie Poyraz zacznie majaczyć. To właśnie wtedy wypowie słowa, których ona zupełnie się nie spodziewa. Poyraz wyzna Nanie miłość. Kobieta usłyszy jego szczere wyznanie w chwili, gdy Poyraz nie będzie do końca świadomy tego, co mówi.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1045

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1045. zostanie wyemitowany w środę, 7 października 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Sonda Podoba Ci się serial “Dziedzictwo”? Tak, jest ekstra! Może być, ale bez większego szału Czekam aż się rozkręci... Nie, kompletnie mi nie podszedł

8