Dziedzictwo, odcinek 1045: Nana będzie czuwać przy Poyrazie. Usłyszy od niego miłosne wyznanie [ZDJĘCIA]

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Nana będzie czuwać przy Poyrazie w 1045. odcinku „Dziedzictwa”
Relacja Nany i Poyraza od początku naznaczona była wieloma problemami i wyzwaniami, jednakże zawsze była między nimi silna nić porozumienia i ogromna troska o drugą osobę. Ostatnie wydarzenia jeszcze mocniej ich do siebie zbliżyły. Nana wspierała go w poszukiwaniach prawdy o zdrajcy, a w 1043. odcinku „Dziedzictwa” dzięki zeznaniom Semiha nazwisko Poyraza zostało wykreślone z rejestru skazanych.
W 1045. odcinku „Dziedzictwa” Nana i Poyraz spędzą razem miłe chwile. Para spędzi wspólnie czas, ucząc się gotowania. Po niepokojących wydarzeniach będzie to dla nich okazja do spokojniejszych chwil we dwoje. Poyraz niestety rozchoruje się i dostanie wysokiej gorączki, a Nana zajmie się nim z największą uważnością. W pewnym momencie Poyraz zacznie majaczyć. To właśnie wtedy wypowie słowa, których ona zupełnie się nie spodziewa. Poyraz wyzna Nanie miłość. Kobieta usłyszy jego szczere wyznanie w chwili, gdy Poyraz nie będzie do końca świadomy tego, co mówi.
„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1045
Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1045. zostanie wyemitowany w środę, 7 października 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.
W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.
Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.
W serialu występują m. in.:
- Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
- Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf