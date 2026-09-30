Dziedzictwo, odcinek 1045: Nana będzie czuwać przy Poyrazie. Usłyszy od niego miłosne wyznanie [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-30 15:01

W odcinku 1045. serialu „Dziedzictwo” Nana będzie troskliwie opiekować się Poyrazem po jego powrocie do domu. Mężczyzna zachoruje i w gorączce zacznie majaczyć, a wtedy powie żonie o swoich uczuciach. Nana usłyszy jego miłosne wyznanie. Gdy Poyraz poczuje się lepiej, para spędzi razem czas podczas wspólnej nauki gotowania. Zapoznajcie się ze szczegółami bieżącego odcinka i zobaczcie zdjęcia z 1045. odcinka „Dziedzictwa”.

Nana będzie czuwać przy Poyrazie w 1045. odcinku „Dziedzictwa”

Relacja Nany i Poyraza od początku naznaczona była wieloma problemami i wyzwaniami, jednakże zawsze była między nimi silna nić porozumienia i ogromna troska o drugą osobę. Ostatnie wydarzenia jeszcze mocniej ich do siebie zbliżyły. Nana wspierała go w poszukiwaniach prawdy o zdrajcy, a w 1043. odcinku „Dziedzictwa” dzięki zeznaniom Semiha nazwisko Poyraza zostało wykreślone z rejestru skazanych.

W 1045. odcinku „Dziedzictwa” Nana i Poyraz spędzą razem miłe chwile. Para spędzi wspólnie czas, ucząc się gotowania. Po niepokojących wydarzeniach będzie to dla nich okazja do spokojniejszych chwil we dwoje. Poyraz niestety rozchoruje się i dostanie wysokiej gorączki, a Nana zajmie się nim z największą uważnością. W pewnym momencie Poyraz zacznie majaczyć. To właśnie wtedy wypowie słowa, których ona zupełnie się nie spodziewa. Poyraz wyzna Nanie miłość. Kobieta usłyszy jego szczere wyznanie w chwili, gdy Poyraz nie będzie do końca świadomy tego, co mówi.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1045

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1045. zostanie wyemitowany w środę, 7 października 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

  • Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
  • Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
  • Nanuka Stambolishvili jako Nana
  • Nik Xhelilaj jako Poyraz
  • Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf
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