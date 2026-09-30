Dziedzictwo, odcinek 1044: Nagrania z monitoringu zostały uszkodzone. Aynur straci nadzieję na oczyszczenie z zarzutów [ZDJĘCIA]

W 1044. odcinku „Dziedzictwa” uszkodzone nagrania pogrążą Aynur

Sinan nadal będzie próbował udowodnić niewinność Aynur. W 1043. odcinku „Dziedzictwa” prokurator Baran uznał ją za główną podejrzaną o zamordowanie Ezgi. Sinan stanął wtedy w jej obronie i będzie kontynuował swoje starania również w 1044. odcinku. Nadzieją na wyjaśnienie sprawy będą nagrania z monitoringu. To właśnie zapis z czasu morderstwa może dostarczyć informacji, które pomogą ustalić, co naprawdę wydarzyło się w domu Ezgi. Problem w tym, że materiał okaże się uszkodzony. To nie może być przypadek!

Aynur będzie załamana sytuacją i coraz bardziej pozbawiona nadziei na oczyszczenie z zarzutów. Wsparcie nadal będzie jej jednak okazywał Sinan. Mężczyzna nie zamierza się poddawać i będzie szukał sposobu, by pomóc swojej gosposi. W 1044. odcinku Burak będzie podejrzliwie przyglądał się relacji Aynur z Sinanem. Zastanawiające dla niego jest to, dlaczego prokurator z takim zacięciem walczy o niewinność kobiety.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1044

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1044. zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Sonda Czy "Dziedzictwo" to dobry serial? Świetny! Nie, ale i tak oglądam Jest okej, ale bez super rewelacji Taki średniak

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