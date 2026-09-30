Dziedzictwo, odcinek 1044: Nagrania z monitoringu zostały uszkodzone. Aynur straci nadzieję na oczyszczenie z zarzutów [ZDJĘCIA]

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W 1044. odcinku „Dziedzictwa” uszkodzone nagrania pogrążą Aynur
Sinan nadal będzie próbował udowodnić niewinność Aynur. W 1043. odcinku „Dziedzictwa” prokurator Baran uznał ją za główną podejrzaną o zamordowanie Ezgi. Sinan stanął wtedy w jej obronie i będzie kontynuował swoje starania również w 1044. odcinku. Nadzieją na wyjaśnienie sprawy będą nagrania z monitoringu. To właśnie zapis z czasu morderstwa może dostarczyć informacji, które pomogą ustalić, co naprawdę wydarzyło się w domu Ezgi. Problem w tym, że materiał okaże się uszkodzony. To nie może być przypadek!
Aynur będzie załamana sytuacją i coraz bardziej pozbawiona nadziei na oczyszczenie z zarzutów. Wsparcie nadal będzie jej jednak okazywał Sinan. Mężczyzna nie zamierza się poddawać i będzie szukał sposobu, by pomóc swojej gosposi. W 1044. odcinku Burak będzie podejrzliwie przyglądał się relacji Aynur z Sinanem. Zastanawiające dla niego jest to, dlaczego prokurator z takim zacięciem walczy o niewinność kobiety.
„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1044
Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1044. zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.
W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.
Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.
W serialu występują m. in.:
- Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
- Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf