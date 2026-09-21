Dziedzictwo, odcinek 1037: Aynur będzie o krok od zdemaskowania Ezgi. Dostanie pomoc od Czarnej [ZDJĘCIA]

Czarna podpowie Aynur, jak zdobyć dowody w 1037. odcinku „Dziedzictwa”

W 1037. odcinku „Dziedzictwa” Aynur będzie kontynuowała poszukiwania dowodów przeciwko Ezgi. Podejrzewa, że narzeczona Sinana sfałszowała wyniki badań, aby wzbudzić w nim poczucie winy i doprowadzić do ślubu. Teraz będzie potrzebowała nie tylko przekonania o oszustwie, ale także konkretnych dowodów.

Przełomem okaże się rozmowa z Czarną. Kobieta doradzi Aynur, jak zdobyć informacje potwierdzające, że Ezgi okłamała Sinana. Jej wskazówki mogą pomóc dziewczynie w opracowaniu planu działania i odnalezieniu śladów, które doprowadzą do ujawnienia prawdy.

Aynur nie będzie miała łatwego zadania. Ezgi i Isil zdają sobie sprawę, że ich intryga może zostać odkryta i w 1037. odcinku „Dziedzictwa” podejmą działania, by zatrzeć wszelkie ślady oszustwa. Będą próbowały uniemożliwić Aynur zdobycie dowodów, zanim prawda dotrze do Sinana.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1037

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1037. zostanie wyemitowany w piątek, 25 września 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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Sonda Czy Aynur i Sinan z serialu "Dziedzictwo" powinni być razem? Tak Nie