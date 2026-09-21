Zatrzymania w Inowrocławiu. Atak maczetą i rozbój zakończone aresztem

Atak maczetą na ulicy w Inowrocławiu

Do pierwszego niebezpiecznego zdarzenia doszło 13 września 2026 roku na terenie Inowrocławia. Według ustaleń funkcjonariuszy 36-letni mężczyzna poruszający się samochodem zauważył znanego mu człowieka i zatrzymał swój pojazd. Następnie zaatakował go bezpośrednio na ulicy, zadając dwa ciosy maczetą. Obrażenia, które spowodował napastnik, skutkowały koniecznością natychmiastowego przewiezienia poszkodowanego do szpitala.

Zatrzymanie sprawcy i odnalezione narkotyki

Policjanci po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęli działania mające na celu wytypowanie i zatrzymanie sprawcy, którego dokładne dane nie były początkowo znane. Śledczy zidentyfikowali podejrzanego, a kryminalni namierzyli go i zatrzymali w poranek 18 września 2026 roku. Podczas dalszych czynności w miejscu zamieszkania 36-latka mundurowi ujawnili ponad 50 gramów kokainy. Pozostały biały proszek zabezpieczony w mieszkaniu został przekazany do badania w policyjnym laboratorium.

Tymczasowy areszt za uszkodzenie ciała i posiadanie narkotyków

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu dwóch zarzutów. Mężczyzna odpowie przed sądem za uszkodzenia ciała oraz posiadanie znacznej ilości narkotyków. W sobotę 19 września 2026 roku podejrzany został doprowadzony do sądu, który przychylił się do wniosku o izolację. Sąd zdecydował, że 36-latek spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące.

Rozbój w mieszkaniu i kradzież telefonów

Drugie zdarzenie miało miejsce wieczorem 17 września 2026 roku, gdy 31-letni mężczyzna i 32-letnia kobieta pojawili się w mieszkaniu znajomego w Inowrocławiu. Sprawcy działali siłowo i przy użyciu gróźb zabrali pokrzywdzonemu dwa telefony komórkowe o łącznej wartości około 1000 zł. Policjanci zareagowali natychmiast, co pozwoliło na zatrzymanie obojga podejrzanych jeszcze tego samego dnia. W momencie ujęcia para znajdowała się pod wpływem alkoholu, przy czym badanie wykazało u mężczyzny 1 promil, a u kobiety prawie 1,8 promila.

Konsekwencje prawne i zarzuty dla napastników

Oboje zatrzymani usłyszeli zarzuty dokonania rozboju, a o ich dalszym losie zdecydował sąd w sobotę 19 września 2026 roku. Wobec 31-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące, natomiast kobieta została objęta dozorem policyjnym. Sprawca rozboju musi liczyć się z surowszą karą, ponieważ dopuścił się przestępstwa w warunkach recydywy. Wszystkim podejrzanym w obu sprawach grożą teraz wysokie sankcje karne za popełnione czyny.

Źródło: Policja.pl