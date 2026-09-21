W poprzednim odcinku Marta i Tomek pomogli rannej kobiecie, która miała urojenia. Były z nią dwie córki. Kiedy na miejscu pojawił się jej mąż, pacjentka nie pozwoliła mu się do siebie zbliżyć, a dzieci wyraźnie się go bały. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie badania wykazały obecność narkotyków w jej organizmie. Później próbowała uciec i zapewniała Martę, że nie brała żadnych zakazanych substancji. Poruszona jej historią Marta opracowała plan pomocy. Dr Anna Knapik zleciła konsultację ginekologiczną pacjentki z bólem brzucha. Okazało się, że konieczny jest zabieg, przy którym pomogła Daria. Choć przebywała na urlopie macierzyńskim, coraz mocniej odczuwała zmęczenie rolą mamy. Krzysztof zaproponował jej wspólne mieszkanie. Podczas urodzin Julci Łukasz źle zniósł widok Asi szczęśliwej u boku Daniela, a ona ponownie poruszyła temat rozwodu. Krzysztof poprosił też Łukasza, by przyjął go do szpitala. Co wydarzy się dalej?

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

„Szpital św. Anny” odcinek 151 - streszczenie

Na SOR pod opiekę dra Rogowskiego trafi pięcioletni chłopiec poszkodowany w wypadku. Jego babcia, która prowadziła samochód, będzie nieprzytomna i w ciężkim stanie. Dr Bilewicz podejmie decyzję o natychmiastowej operacji kobiety, a przy zabiegu będzie asystował Krzysztof Wroński. Dr Orłowicz przygotuje Kacpra do operacji usunięcia guza i wszczepienia protezy kolana. Chłopak zacznie podejrzewać, że poznana na oddziale dziewczyna, łudząco do niego podobna, może być jego siostrą. Zyta dowie się, że u jej ojca pojawiły się początki choroby Alzheimera. Zychowicz poprosi Kaję, by powstrzymała Wiktora przed odejściem. Dyrektor postawi jednak sprawę jasno: w szpitalu będzie mogła zostać tylko Kaja albo Wiktor.

„Szpital św. Anny” odcinek 151 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

151. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 29 września 2026 roku na antenie TVN. Początek zaplanowano na godzinę 16:50. Kaja i Wiktor usłyszą wtedy ultimatum, które postawi ich przyszłość w szpitalu pod znakiem zapytania.

„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada

„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które podczas dyżurów muszą szybko podejmować decyzje i walczyć o życie pacjentów. Zawodowe wyzwania przeplatają się u nich z prywatnymi problemami, rodzinnymi obowiązkami, miłością i ambicjami. Ważną częścią historii są również przyjaźń, wsparcie w zespole i konflikty między pracownikami. W obsadzie znaleźli się:

Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz

Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk

Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka

Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska

Klaudia Koścista jako Marta Galica

Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn

Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska

Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker

Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk

Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń

Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski

Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor

Jakub Świderski jako Łukasz Wroński

Maciej Makowski jako Bartek Hajduk