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W poprzednim odcinku Marta i Tomek pomogli rannej kobiecie, która miała urojenia. Były z nią dwie córki. Kiedy na miejscu pojawił się jej mąż, pacjentka nie pozwoliła mu się do siebie zbliżyć, a dzieci wyraźnie się go bały. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie badania wykazały obecność narkotyków w jej organizmie. Później próbowała uciec i zapewniała Martę, że nie brała żadnych zakazanych substancji. Poruszona jej historią Marta opracowała plan pomocy. Dr Anna Knapik zleciła konsultację ginekologiczną pacjentki z bólem brzucha. Okazało się, że konieczny jest zabieg, przy którym pomogła Daria. Choć przebywała na urlopie macierzyńskim, coraz mocniej odczuwała zmęczenie rolą mamy. Krzysztof zaproponował jej wspólne mieszkanie. Podczas urodzin Julci Łukasz źle zniósł widok Asi szczęśliwej u boku Daniela, a ona ponownie poruszyła temat rozwodu. Krzysztof poprosił też Łukasza, by przyjął go do szpitala. Co wydarzy się dalej?
„Szpital św. Anny” odcinek 151 - streszczenie
Na SOR pod opiekę dra Rogowskiego trafi pięcioletni chłopiec poszkodowany w wypadku. Jego babcia, która prowadziła samochód, będzie nieprzytomna i w ciężkim stanie. Dr Bilewicz podejmie decyzję o natychmiastowej operacji kobiety, a przy zabiegu będzie asystował Krzysztof Wroński. Dr Orłowicz przygotuje Kacpra do operacji usunięcia guza i wszczepienia protezy kolana. Chłopak zacznie podejrzewać, że poznana na oddziale dziewczyna, łudząco do niego podobna, może być jego siostrą. Zyta dowie się, że u jej ojca pojawiły się początki choroby Alzheimera. Zychowicz poprosi Kaję, by powstrzymała Wiktora przed odejściem. Dyrektor postawi jednak sprawę jasno: w szpitalu będzie mogła zostać tylko Kaja albo Wiktor.
„Szpital św. Anny” odcinek 151 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
151. odcinek „Szpitala św. Anny” zostanie wyemitowany 29 września 2026 roku na antenie TVN. Początek zaplanowano na godzinę 16:50. Kaja i Wiktor usłyszą wtedy ultimatum, które postawi ich przyszłość w szpitalu pod znakiem zapytania.
„Szpital św. Anny” - opis serialu i obsada
„Szpital św. Anny” to polski serial medyczno-obyczajowy TVN, którego akcja rozgrywa się w krakowskim szpitalu. Głównymi bohaterkami są lekarki i ratowniczka medyczna, które podczas dyżurów muszą szybko podejmować decyzje i walczyć o życie pacjentów. Zawodowe wyzwania przeplatają się u nich z prywatnymi problemami, rodzinnymi obowiązkami, miłością i ambicjami. Ważną częścią historii są również przyjaźń, wsparcie w zespole i konflikty między pracownikami. W obsadzie znaleźli się:
- Jolanta Fraszyńska jako Zyta Orłowicz
- Joanna Liszowska jako Katarzyna Kaśka Hajduk
- Julia Kamińska jako Zofia Zosia Konecka
- Ada Szczepaniak jako Kaja Piotrowska
- Klaudia Koścista jako Marta Galica
- Marta Wierzbicka jako Daria Bursztyn
- Katarzyna Glinka jako Gośka Abratowska
- Piotr Cyrwus jako Jacek Strecker
- Katarzyna Bujakiewicz jako Sabina Krawczyk
- Barbara Kurdej-Szatan jako Ilona Soboń
- Piotr Nerlewski jako Tomek Jaworski
- Mateusz Mosiewicz jako Wojtek Fidor
- Jakub Świderski jako Łukasz Wroński
- Maciej Makowski jako Bartek Hajduk