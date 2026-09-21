Deportacja z Bytomia. Obywatel Ukrainy musiał opuścić Polskę

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-09-21 14:01

Bytomscy policjanci zatrzymali 32-letniego obywatela Ukrainy, który posiadał przy sobie metamfetaminę. Do interwencji doszło 15 września 2026 roku na ulicy Zabrzańskiej, gdzie mężczyzna wzbudził podejrzenia mundurowych swoim nerwowym zachowaniem. Po ustaleniu, że zatrzymany dopuścił się szeregu przestępstw na terenie kraju, służby zdecydowały o jego deportacji.

Włączona niebieska syrena na dachu radiowozu. O deportacji cudzoziemca z Bytomia przeczytasz na Eska.
Autor: Pixabay.com

Zatrzymanie na ulicy Zabrzańskiej w Bytomiu

15 września 2026 roku funkcjonariusze podjęli czynności wobec mężczyzny, który na ich widok zaczął zachowywać się w sposób nerwowy. Podczas kontroli okazało się, że 32-latek posiadał przy sobie narkotyki. Wstępny test przeprowadzony przez mundurowych wykazał, że była to metamfetamina. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z bytomskiej komendy i doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Liczne przestępstwa i wykroczenia cudzoziemca

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze z Komisariatu Policji IV w Bytomiu, którzy zweryfikowali legalność pobytu 32-latka. Podczas sprawdzania danych ustalono, że zatrzymany działając w kilku miejscach na terenie całego kraju, popełnił szereg przestępstw i wykroczeń. W związku z rażącym naruszeniem porządku prawnego Komendant Miejski Policji w Bytomiu wystąpił ze stosownym wnioskiem do Straży Granicznej. Dokument dotyczył wydania decyzji zobowiązującej obywatela Ukrainy do opuszczenia Polski z uwagi na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Przekazanie Straży Granicznej i konwój na granicę

17 września 2026 roku 32-letni mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej. Funkcjonariusze tej służby po przeanalizowaniu dokumentacji wydali decyzję o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Polski. Mężczyzna został przetransportowany konwojem do granicy państwa, gdzie nastąpiła jego deportacja. Zastosowana procedura wiąże się również z nałożeniem na niego 5-letniego zakazu wjazdu na teren Polski.

Kontrola legalności pobytu cudzoziemców w Polsce

Policjanci regularnie prowadzą kontrole legalności pobytu obcokrajowców, co ma na celu między innymi przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Służby monitorują osoby przebywające w kraju, a w przypadku naruszania przepisów prawa mogą wnioskować o ich wydalenie. Każda osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana do przestrzegania obowiązujących przepisów. Osoby, które stwarzają zagrożenie dla porządku publicznego, muszą liczyć się z konsekwencjami oraz możliwością przymusowego powrotu do kraju pochodzenia.

Źródło: Policja.pl

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