Deportacja z Bytomia. Obywatel Ukrainy musiał opuścić Polskę

Zatrzymanie na ulicy Zabrzańskiej w Bytomiu

15 września 2026 roku funkcjonariusze podjęli czynności wobec mężczyzny, który na ich widok zaczął zachowywać się w sposób nerwowy. Podczas kontroli okazało się, że 32-latek posiadał przy sobie narkotyki. Wstępny test przeprowadzony przez mundurowych wykazał, że była to metamfetamina. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z bytomskiej komendy i doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Liczne przestępstwa i wykroczenia cudzoziemca

Dalsze czynności w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze z Komisariatu Policji IV w Bytomiu, którzy zweryfikowali legalność pobytu 32-latka. Podczas sprawdzania danych ustalono, że zatrzymany działając w kilku miejscach na terenie całego kraju, popełnił szereg przestępstw i wykroczeń. W związku z rażącym naruszeniem porządku prawnego Komendant Miejski Policji w Bytomiu wystąpił ze stosownym wnioskiem do Straży Granicznej. Dokument dotyczył wydania decyzji zobowiązującej obywatela Ukrainy do opuszczenia Polski z uwagi na ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Przekazanie Straży Granicznej i konwój na granicę

17 września 2026 roku 32-letni mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej. Funkcjonariusze tej służby po przeanalizowaniu dokumentacji wydali decyzję o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Polski. Mężczyzna został przetransportowany konwojem do granicy państwa, gdzie nastąpiła jego deportacja. Zastosowana procedura wiąże się również z nałożeniem na niego 5-letniego zakazu wjazdu na teren Polski.

Kontrola legalności pobytu cudzoziemców w Polsce

Policjanci regularnie prowadzą kontrole legalności pobytu obcokrajowców, co ma na celu między innymi przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Służby monitorują osoby przebywające w kraju, a w przypadku naruszania przepisów prawa mogą wnioskować o ich wydalenie. Każda osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana do przestrzegania obowiązujących przepisów. Osoby, które stwarzają zagrożenie dla porządku publicznego, muszą liczyć się z konsekwencjami oraz możliwością przymusowego powrotu do kraju pochodzenia.

Źródło: Policja.pl