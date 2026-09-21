Kolizja w Lublinie. Pijany kierowca zostanie deportowany

Zderzenie dwóch Toyot na rondzie w Lublinie

Do zdarzenia doszło 20 września 2026 roku, gdy 35-letni obywatel Ukrainy prowadził busa marki Toyota. Mężczyzna jechał Al. Solidarności od strony Zamku Lubelskiego w kierunku ronda płk. Ryszarda J. Kuklińskiego. Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym nie ustąpił on pierwszeństwa innej Toyocie, której kierowca realizował w tym czasie usługę przewozu osób. W wyniku wymuszenia doszło do bocznego zderzenia obu pojazdów.

Kierowca świadczący usługę przewozu doznał obrażeń ciała i wymagał pomocy medycznej. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe oraz policja. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala w celu hospitalizacji. Mundurowi zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przystąpili do badania okoliczności oraz stanu trzeźwości uczestników kolizji.

Ponad 2,5 promila alkoholu i wniosek o wydalenie z kraju

Funkcjonariusze przeprowadzili badanie alkomatem 35-letniego kierowcy busa, który spowodował zagrożenie na drodze. Wynik wykazał, że obywatel Ukrainy miał w swoim organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Sprawca został zatrzymany przez mundurowych i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Policjanci rozpoczęli wobec niego stosowne procedury prawne związane z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości.

W wyniku przeprowadzonego postępowania policjanci wystąpili do Straży Granicznej z oficjalnym wnioskiem o wydalenie obywatela Ukrainy z terytorium Polski. 35-latka czeka w najbliższym czasie deportacja oraz zakaz wjazdu do strefy Schengen. Sprawa ma swój finał nie tylko w sądzie, ale również przed organami zajmującymi się legalnością pobytu cudzoziemców w kraju.

Źródło: Policja.pl