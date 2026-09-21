Postrzelenie w Bukownie. Policja zatrzymała 52-letniego mężczyznę

Strzelanina w lesie koło Olkusza

Policjanci z Komisariatu Policji w Bukownie otrzymali zgłoszenie o postrzeleniu dwóch osób 20 września 2026 roku po godzinie 17:00. Do zdarzenia doszło w kompleksie leśnym znajdującym się w rejonie cmentarza przy ulicy Niepodległości. Służby zostały powiadomione przez mieszkańca, który po usłyszeniu strzałów sprawdził okolicę i odnalazł rannych potrzebujących pomocy. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce potwierdzili, że rannych zostało dwóch mężczyzn w wieku 36 oraz 44 lat.

Śmierć 44-letniego mężczyzny w szpitalu

Obaj poszkodowani posiadali rany postrzałowe i zostali niezwłocznie przetransportowani do szpitali. Niestety 21 września 2026 roku policja przekazała informację, że starszy z nich zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyźni przebywali w lesie i spożywali alkohol przed pojawieniem się napastnika. Według ich relacji podszedł do nich nieznajomy, który wyciągnął broń z plecaka i oddał strzały, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.

Wielka akcja poszukiwawcza w rejonie Bukowna

Mundurowi natychmiast rozpoczęli szeroko zakrojone działania mające na celu jak najszybsze ujęcie podejrzewanego. W poszukiwania zaangażowano wszystkich funkcjonariuszy z Olkusza oraz wsparcie z Krakowa, w tym kontrterrorystów i oddziały prewencji. Wykorzystano również psa służbowego oraz operatorów statków bezzałogowych do sprawnego monitorowania terenu. Równolegle na miejscu zdarzenia trwały oględziny oraz zabezpieczanie śladów przez policyjnych techników i ekspertów z laboratorium kryminalistycznego.

Zatrzymanie 52-letniego podejrzanego na stacji benzynowej

Skuteczne działania doprowadziły do ujęcia 52-latka około godziny 19:50 w rejonie stacji benzynowej w Bukownie. Zatrzymany mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu, a przeprowadzone badanie wykazało prawie promil w jego organizmie. Podczas interwencji funkcjonariusze zabezpieczyli broń, z której mogły zostać oddane strzały w stronę pokrzywdzonych. Podejrzewany został osadzony w areszcie i pozostaje do dyspozycji funkcjonariuszy prowadzących postępowanie.

Śledztwo Prokuratury Rejonowej w Olkuszu

Obecnie policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają dokładne okoliczności tego zdarzenia oraz relacje między uczestnikami. Funkcjonariusze sprawdzają przebieg zajścia i analizują zabezpieczony materiał dowodowy w ramach toczącego się śledztwa. Badane są również szczegółowe powody użycia broni w kompleksie leśnym. Po zakończeniu czynności zatrzymany zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Olkuszu, gdzie najprawdopodobniej usłyszy zarzut zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa.

Źródło: Policja.pl