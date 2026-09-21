Potrącenie w Żorach. 72-letni kierowca uciekł z miejsca zdarzenia

Potrącenie na przejściu dla pieszych w Żorach

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 18 września 2026 roku tuż przed godziną 7:00 na ulicy Folwareckiej. Dyżurny policji otrzymał informację, że na pasach został potrącony mężczyzna. Na miejsce natychmiast skierowano patrole ruchu drogowego oraz prewencji. Funkcjonariusze prewencji jako pierwsi udzielili pomocy poszkodowanemu, a następnie przekazali go pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego. Pieszy był trzeźwy i został przewieziony do szpitala.

Kierowca Kii odjechał z miejsca wypadku

Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami policji jeden z kierowców zatrzymał się przed pasami, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Gdy mężczyzna znajdował się na jezdni, został uderzony przez samochód jadący sąsiednim pasem. Kierujący Kią ominął stojący pojazd i nie zatrzymał się po potrąceniu, aby sprawdzić stan pieszego. Mundurowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy, patrolując okoliczne ulice. Na ulicy Przemysłowej zauważyli Kię Vengę z wyraźnie rozbitą przednią szybą.

Zatrzymanie 72-latka i kolejny poszkodowany

Przy uszkodzonym samochodzie stał 72-letni mężczyzna, który przyznał się do kierowania pojazdem podczas zdarzenia na ulicy Folwareckiej. Senior poinformował policjantów, że wcześniej pił piwo. Badanie alkomatem potwierdziło, że znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Gdy funkcjonariusze prowadzili dalsze czynności, do komendy zgłosił się drugi pieszy. Przekazał on informację, że również został potrącony przez tego samego kierowcę Kii.

Konsekwencje prawne dla sprawcy potrącenia

Policjanci zatrzymali 72-letniemu mężczyźnie prawo jazdy, a o jego dalszym losie zadecyduje wynik prowadzonego postępowania. Służby przypominają, że każdy kierowca uczestniczący w wypadku ma ustawowy obowiązek zatrzymania się i udzielenia pomocy osobom rannym. Za nieudzielenie niezwłocznej pomocy ofierze zdarzenia grozi kara aresztu lub grzywny. Sąd może również orzec wobec takiego kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.

Źródło: Policja.pl