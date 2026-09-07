Dziedzictwo, odcinek 1031: Ostateczna decyzja Nany! Taki będzie finał kolejnej intrygi Cansel i Semiha - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 1031 - czwartek, 17.09.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 1031 odcinku serialu "Dziedzictwo" między Kilicami znów zapanuje milczenie, gdy Poyraz znów wybuchnie, mimo swojej obietnicy, złożonej Nanie, że już tak nie zrobi. Oczywiście, Cansel i Semih doskonale będą tego świadomi, dlatego celowo zlecą napad na Sahina, gdyż będą wiedzieli, że wówczas jego brat się nie zawaha i stanie w jego obronie. I właśnie tak się stanie.

W 1031 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz będzie świadomy konsekwencji swojej decyzji. Jednak nie będzie w stanie zachować się inaczej, co da żonie jasno do zrozumienia i każe jej się zdecydować, czy potrafi to zaakceptować, czy nie.

- Dałem ci słowo. Obiecałem, że się zmienię, że burza w końcu ustanie. Ale widziałaś, co się dziś wydarzyło… Nie umiem przejść obojętnie wobec krzywdy – szczególnie, kiedy dotyka moich bliskich. Mój ojciec powtarzał: „Jeśli przymkniesz oko na niesprawiedliwość, to tak, jakbyś sam ją popełnił.” Wiesz, mam jego krew. Jeśli trzeba będzie, oddam życie za tych, których kocham. Nie potrafię być inny. Teraz powiedz… zostaniesz? Czy odejdziesz? - Poyraz postawi sprawę jasno.

Nana w końcu zrozumie Poyraza w 1031 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 1031 odcinku serialu "Dziedzictwo" żona spojrzy mu prosty w oczy, upewniając się, czy to jego ostateczna decyzja. A Poyraz oczywiście potwierdzi.

- To twoje ostateczne słowo? Mówisz: „Taki jestem – zaakceptuj mnie albo odejdź”? - upewni się Nana.

- Jeśli ktoś z moich bliskich zostanie skrzywdzony… nie potrafię siedzieć z założonymi rękami. To silniejsze ode mnie - wyjaśni jej mąż.

Wtedy w 1031 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana postawi się na jego miejscu, co ostatecznie pomoże jej podjąć decyzję. Zwłaszcza, że dopiero wtedy tak naprawdę zrozumie męża.

- A wiesz, co ja bym zrobiła, gdyby ktoś zaatakował mojego brata? Zrobiłabym dokładnie to samo. Bo gdyby nie ty… Yusuf i ja już dawno byśmy nie żyli. Zrozumiałam coś dziś. Ty nie potrzebujesz się zmieniać. Nie w tym sensie. Ale obiecaj mi jedno – od teraz będziesz ostrożniejszy. I nie będzie już żadnych tajemnic między nami - wyzna mu żona.

Nana zostanie z Poyrazem w 1031 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wówczas w 1031 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz odetchnie z ulgą. Ale równocześnie przedstawi żonie i swoje żądanie, na które ona także się zgodzi.

- A ty, kiedy się na mnie wkurzysz… nie mów od razu, że się rozwodzimy, dobrze? - poprosi ją Kilic, na co Nana się uśmiechnie i twierdząco kiwając głową doda - Dobrze. Obiecuję.

I wówczas w 1031 odcinku serialu "Dziedzictwo" stanie się jasne, że małżonkowie ze sobą zostaną, a Nana już nigdzie nie będzie się wybierać. No chyba, że wraz z Poyrazem, którego złapie za rękę i wspólnie z mężem wybiorą się do salonu, gdzie natkną się na zszokowaną Cansel. Zwłaszcza, że bratowa Kilica już będzie świętować i już zdąży nawet przekazać radosną nowinę Sibel, a tu wszystko się odwróci!

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