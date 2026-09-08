Dziedzictwo, odcinek 1031: Nana odegra się na Sibel! Tak załatwi swoją rywalkę- ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 1031 - czwartek, 17.09.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 1031 odcinku serialu "Dziedzictwo" szczęśliwa Sibel zjawi się w domu Kiliców, przekonana o tym, że Nana i Poyraz się rozstali. Tym bardziej, że takie wieści chwile wcześniej zdoła przekazać jej Cansel, gdy uzna, że jej kolejna intryga z Semihem wypaliła, a żona Kilica postanowiła definitywnie od niego odejść po jego kolejnym wybuchu. Jednak prawda będzie zupełnie inna, ale o tym zakochana w Poyrazie dziewczyna już się nie dowie.

Dlatego w 1031 odcinku serialu "Dziedzictwo" dozna szoku, gdy zobaczy w salonie Nanę. Wówczas jej pewność siebie nieco spadnie, ale dziewczyna spróbuje zachować pozory i będzie kontynuować swoją grę. Sibel od razu podejdzie do żony Poyraza i zacznie ja pocieszać, nieświadoma tego, że to przyda się właśnie jej!

- Jak się masz? No tak… po twojej minie widać, jak bardzo się trzymasz - zacznie Sibel.

- Co niby widać na mojej twarzy? - zdziwi się Nana.

- No wiesz… słyszałam, że pokłóciłaś się z Poyrazem. Bardzo mi przykro - wyzna jej rywalka.

Nana szybko wyjaśni Sibel w 1031 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Jednak wtedy w 1031 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana szybko wyprowadzi ją z błędu. Żona Poyraza da jej jasno do zrozumienia, że dalej są razem i nie widzi żadnych szans, aby to mogło się zmienić. Zwłaszcza, z uwagi na łączące ich uczucie.

- To błąd. Pogodziliśmy się. Między mną, a Poyrazem, wszystko jest dobrze. Wiesz, my… nie potrafimy się rozstać. Ciągle patrzymy sobie w oczy, jakbyśmy w nich szukali drogi do własnych serc. I zawsze ją znajdujemy - uświadomi ją Nana.

W tym momencie w 1031 odcinku serialu "Dziedzictwo" zszokowana Sibel stanie jak wryta, gdyż poczuje się, jakby Nana dala jej w twarz. Tym bardziej, że będzie całkowicie zmieszana, bo od Cansel usłyszy zupełnie coś innego. Ale mimo tego za wszelką cenę spróbuje nie dać tego po sobie poznać. Choć wewnętrznie będzie krwawić.

- Naprawdę…? No cóż… cieszę się, że wszystko się ułożyło - powie jej Sibel.

Sibel zrozumie, że to już jej koniec w 1031 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tej chwili w 1031 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana triumfalnie się uśmiechnie, ale na tym nie poprzestanie. Czujna żona Poyraza przedstawi jej jeszcze swoje żądanie, czym już do reszty ją pogrąży. Zwłaszcza, że Sibel już będzie wiedziała, że kobieta ją rozszyfrowała!

- A jeśli kiedykolwiek dowiesz się czegoś o moim mężu… czegokolwiek, co powinnam wiedzieć – masz obowiązek mi powiedzieć. Jasne? - poprosi ją Nana, na co Sibel tylko twierdząco pokiwa głową. Szczególnie, że już nawet nie zdoła wydusić z siebie ani słowa.

Wówczas w 1031 odcinku serialu "Dziedzictwo" kamera skieruje się już ku schodom, na których przez cały ten czas będzie stał Poyraz. A całą tą scenę skwituje lekkim uśmiechem, pewny tego, że i żonie na nim zależy, skoro potrafi tak o niego zawalczyć.

10