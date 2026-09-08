Polskie siatkarki zagrały świetny turniej. Powrót bohaterek do kraju

Bartosz Olszewski
likp
MSK
2026-09-08 14:22

Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet powróciła do kraju po zakończeniu mistrzostw Europy. Choć nasze zawodniczki nie stanęły na podium, wywalczone czwarte miejsce to niewątpliwy sukces. Na warszawskim lotnisku siatkarki, w tym Julita Piasecka, Katarzyna Wenerska i Maja Koput, zostały uchwycone przez fotoreporterów.

Rewelacyjny występ Polek i trudny półfinał z Włochami

Nasze zawodniczki okazały się największym objawieniem mistrzostw Europy, mimo że przed zawodami nikt nie typował ich do grona faworytek. Polki szybko udowodniły swoją wartość, wygrywając wszystkie spotkania w grupie, w tym niezwykle prestiżowy mecz z reprezentacją Turcji, która później sięgnęła po mistrzowski tytuł. W fazie pucharowej "Biało-czerwone" bez problemów pokonały Portugalię 3:0. Następnie czekało na nie trudniejsze zadanie w postaci reprezentacji Holandii, ale mimo momentów słabszej gry, Polki wyszły z tego starcia zwycięsko (3:1) i awansowały do półfinału. Tam jednak zmierzyły się z niekwestionowaną siłą turnieju - Włoszkami, z którymi przegrały 1:3. W meczu o brązowy medal nasze reprezentantki również musiały uznać wyższość rywalek, ulegając reprezentacji Serbii 1:3.

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Powrót zawodniczek. Kibice i związek docenili wysiłek

Polskie siatkarki zameldowały się w poniedziałek, 7 września, na warszawskim lotnisku, gdzie czekało na nie ciepłe powitanie ze strony zgromadzonych kibiców i fotoreporterów. W obiektywach aparatów znalazły się między innymi Julita Piasecka, Julia Szczerkowska, Maja Koput i Katarzyna Wenerska, które same radziły sobie ze swoimi bagażami. Bezpośrednio z lotniska siatkarki udały się na specjalnie zorganizowaną konferencję prasową, podczas której władze Polskiego Związku Piłki Siatkowej złożyły im oficjalne podziękowania za świetny występ. Na dowód uznania dla wywalczonego czwartego miejsca w Europie każda z reprezentantek otrzymała bukiet kwiatów.

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